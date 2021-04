PlayStation : Sony veut miser sur le marché des jeux smartphone

Il y a du mouvement chez PlayStation. Alors que Sony est en train de préparer sa réponse au Game Pass, il semble la firme japonaise veuille également s’étendre sur le marché du mobile. Après plusieurs années plutôt stables au niveau du modèle, PlayStation semble préparer le terrain pour l’avenir, et à diversifier son marché cible.

Crédit : Sony/PlayStation

PlayStation Mobile : Sony veut sa part du marché du jeu mobile

Plusieurs observateurs questionnent l’avenir à long terme du marché des consoles, à tort ou à raison, notamment à l’aube du cloud gaming. D’autre part, Xbox fait sensation avec son Game Pass, qui semble désormais représenter l’avenir de la marque dans le jeu vidéo. De son côté, le PlayStation Now peine à donner le change et reste assez discret, notamment car Sony ne veut pas proposer ses exclusivités directement sur son service, comme le fait Xbox avec le Game Pass.

Ainsi, Sony se doit de diversifier son offre et élargir sa force de frappe. Pour ce faire, une partie de la stratégie de Sony semble se diriger du côté des jeux mobiles. Il y a peu, une annonce est apparue sur le site de PlayStation, cherchant à recruter un « Head of Mobile ». Il faut dire que le jeu mobile représente une part énorme du marché du jeu vidéo. En 2020, d’après le dernier rapport du SELL, le jeu mobile a trusté 27% du chiffre d’affaires de ce secteur en France, et cette part est en forte progression depuis 2019.

L’annonce est plutôt explicite et dévoile les missions clés du rôle en question. Ainsi, ce Head of Mobile sera « responsable de la constitution et de la mise à l’échelle d’une équipe de leaders mobiles et assumera les fonctions de chef de cette nouvelle unité commerciale au sein de PlayStation Studios. » Sony compte donc créer de toutes pièces une équipe dédiée au jeu mobile.

PlayStation Mobile, une adaptation des grosses licences sur smartphones ?

Mais ce n’est pas tout. L’annonce cible même un peu plus l’objectif de PlayStation, qui semble vouloir mettre à profit l’image de marque de ses licences pour pénétrer le segment mobile. La description du poste mentionne que l’équipe devra « se concentrer sur l’adaptation des franchises les plus populaires de PlayStation pour mobile ». Le plan de Sony semble donc plutôt clair, d’autant plus que la marque a déjà un label dédié au mobile, PlayStation Mobile.

On peut donc légitimement s’attendre à voir débarquer les God of War, Horizon, Uncharted et consorts en jeux pour smartphones. Attention, il ne faut bien entendu pas s’attendre à des reproductions exactes des jeux pour consoles. Il est évident que ces jeux ne pourraient pas tourner sur des smartphones bien moins puissants qu’une PS4 ou une PS5. Mais il semble totalement possible de proposer des titres adaptés au public et au support.

Cette intention n’est pas sans rappeler la tentative de Sony d’adapter les jeux vidéo sur mobile avec notamment l’Xperia Play, qui a malheureusement connu un gros bide commercial, menant à l’abandon de son successeur. Dans tous les cas, les fans de PlayStation qui déploraient l’abandon de la PS Vita vont peut-être se consoler avec les futures nouvelles exclusivités PlayStation en nomade sur mobile. On n’en sait pas plus pour le moment sur les intentions de Sony, mais l’annonce donne 3 à 5 ans au futur nouveau Head of Mobile de PlayStation pour développer cette stratégie.

Source : eurogamer.net