PS5 : payez moins cher vos SSD, pas de modification possible sur les batteries Tesla, l’entraînement physique d’Henry Cavill, le récap’

On vous confie un moyen économique d’étendre l’espace de stockage de votre PS5, un hacker confirme que le système BMS de Tesla interdit la moindre modification sur les batteries de la Tesla Model S, la star de The Witcher Henry Cavill partage avec ses fans son entraînement physique quotidien, c’est le récap’ du jour.

PS5 : faites des économies en achetant un SSD M.2 sans dissipateur thermique d’origine

Quand vous décidez d’étendre l’espace de stockage de votre PS5, il vous faut un SSD M.2, et il est nécessaire que celui-ci soit accompagné d’un dissipateur thermique. Toutefois, si vous souhaitez limiter les frais, rien ne vous oblige à vous procurer un SSD M.2 équipé d’un dissipateur thermique d’origine et vous pouvez choisir l’option d’investir dans un dissipateur thermique compatible séparément. Une astuce pratique car cela vous permet également de ne pas avoir à attendre le restockage des SSD M.2 compatibles avec la PS5 qui sont souvent en rupture de stock.

Lire > PS5 : faites des économies en achetant un SSD M.2 sans dissipateur thermique d’origine

PS5 – Crédit : Dennis Cortés / Unsplash

Tesla Model S : Tesla empêche toute modification sur la batterie

Après avoir tenté de changer lui-même sa batterie sur sa Tesla Model S, Jason Hughes, connu sous le nom de Tesla Hacker, déclare l’opération impossible. En effet, Tesla utilise le système BMS dans ses voitures électriques, chargé d’analyser en permanence le bloc batterie et de retransmettre ces données à l’unité centrale du véhicule. Le système BMS est conçu pour détecter les irrégularités : si un groupe de cellules commence à ne plus avoir les mêmes capacités que le reste du bloc, le BMS provoque une panne, une limitation de l’autonomie, voire une interdiction de la conduite. Jason Hughes a tout tenté pour parvenir à ses fins, jusqu’à couper le fusible de la batterie avant de l’installer mais la conclusion est restée la même, Tesla a bel et bien rendu impossible aux utilisateurs de changer leur batterie eux-mêmes.

Lire > Tesla Model S : il est impossible de changer la batterie soi-même

Tesla Model S – Crédit : tesla.fr

Henry Cavill partage avec ses fans son entraînement physique intense

Henry Cavill, la star de la série Netflix The Witcher, a partagé avec ses fans l’entraînement physique intense qu’il suit pour être au meilleur de sa forme via le compte Twitter de MuscleTech, une marque de compléments alimentaires avec laquelle l’acteur travaille. Dans la vidéo, on découvre sa routine matinale précise : réveillé à 4h du matin tous les jours, l’acteur de Superman commence par un shake de Whey Protein et mange des flocons d’avoine pour son petit-déjeuner, voit son physiothérapeute Freddie Murray pour travailler les tissus mous, boit un autre shaker de boisson énergisante avant d’enchaîner avec son premier entraînement physique de la journée. Un entrainement quotidien minutieusement calculé pour entretenir une véritable forme physique pour les rôles musclés qu’il interprète.

Lire > Henry Cavill, la star de The Witcher, révèle son entraînement physique intense