Plus que 9h pour profiter des Airpods 2 à prix cassé chez Darty !

Plus que 9h pour profiter du Black Friday chez Darty et des écouteurs Apple Airpods 2 avec une réduction de -25% ! Retrouvez l’offre ci-dessous.

Voir les Airpods 2 à prix mini chez Darty

C’est bientôt la fin du Black Friday ! C’est ainsi le moment ou jamais de profiter des derniers bons plans proposés chez Darty. L’enseigne vous prévient : vous n’avez plus que 9h pour profiter de ses prix minis. Et parce qu’il faut faire vite, on a fait nos propres recherches et on a trouvé une offre qui pourrait vous plaire : les Airpods 2 disponibles avec -25% de réduction.

En vous rendant rapidement chez Darty, vous pouvez ainsi vous procurer les écouteurs Apple pour seulement 119€ au lieu de 159,99€, une économie de 40,99€ à ne pas rater !

Et Darty va encore plus loin et propose 2 offres supplémentaires pour tout achat des écouteurs :

50% de réduction sur un étui pour Airpods (à ajouter à votre panier).

La Google Nest Hub V2 à 29,99€.

Les Airpods 2 : des écouteurs signés Apple aux performances inouïes

Si l’on vous propose cette offre, c’est parce que les Airpods 2 d’Apple concentrent tout ce qu’Apple sait faire de mieux et qu’ils sont rarement en réduction.

Les Airpods 2 d’Apple proposent en effet une fiche technique très intéressante avec :

L’activation et la désactivation automatique dès qu’ils sont mis dans une oreille.

La compatibilité avec Siri.

5h d’écoute de musique et 3h de conversation téléphonique.

3h d’écoute après seulement 15 minutes de charge dans leur boîtier.

Une puce H1 pour des performances exceptionnelles et un temps de connexion 1,5x plus rapide pour les appels téléphonique.

30% de temps de latence en moins pour les jeux vidéos et le streaming.

Attention, précisons que les écouteurs sont n°1 des ventes aujourd’hui chez Darty. Les stocks peuvent donc s’épuiser très vite et il se peut que l’offre ne soit plus disponible avant la fin du Black Friday ce soir. Si vous êtes intéressé, on ne saurait donc que vous conseiller d’être rapide et de ne pas hésiter trop longtemps.