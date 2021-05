Poco M3 64Go est à moins de 110 € grâce à une ODR

Chez Cdiscount et chez Electro Dépot, le smartphone Poco M3 64GO passe à 109,90 € grâce à une ODR.

Alors que les caractéristiques techniques du Poco M3 Pro 5G viennent d’être dévoilées, c’est le Poco M3 qui bénéficie d’une offre de remboursement de 30 €. Ainsi chez Cdiscount et chez Electro Dépot vous allez pouvoir acheter le smartphone pour 109,90 € au lieu de 139,90 €.

Poco M3 64Go est à 109,90 € seulement

C’est grâce à une offre de remboursement de 30 € que vous allez pouvoir acheter ce smartphone à seulement 109,90 €. Pour en bénéficier, il faudra effectuer votre commande au plus tard le 24 mai 2021 et remplir le bulletin de participation en fournissant les documents nécessaires. Le remboursement sera ensuite effectué dans un délai de 4 à 6 semaines si votre dossier est complet.

Concernant le Poco M3, il faut savoir qu’il est équipé d’un écran Full HD+ de 6,53 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Il possède un Snapdragon 662 avec une mémoire vive de 4Go et pour les photos le smartphone est composé d’une triple caméra arrière de 48 + 2 + 2 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels. Son point fort est sans contexte sa batterie de 6000 mAh et sa recharge rapide de 18 W.

