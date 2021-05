POCO M3 Pro 5G : son design et ses caractéristiques fuitent avant sa présentation le 19 mai

Sur les rendus, on remarque que le smartphone dispose du logo 5G sur la face arrière, ce qui confirme que cette version utilise un nouveau processeur.

Poco M3 Pro 5G – Crédit : Ishan Agarwal / Twitter

Alors que POCO a récemment levé le voile sur le POCO M3, qui est souvent désigné comme le meilleur smartphone en dessous de 150 euros, le fabricant s’apprête désormais à dévoiler la version Pro. Tout comme c’était le cas avec le POCO X3 Pro, il semble que POCO ait considérablement amélioré les caractéristiques de son smartphone abordable M3.

D’après les fuites, il semble que POCO se soit tourné vers le MediaTek Dimensity 700, qui est compatible 5G. Il serait près de 60 % plus performant que le Snapdragon 662 qui propulse actuellement le POCO M3.

Poco s’inspire du Galaxy S21 pour le dos de son smartphone

La première chose qui saute aux yeux lorsque l’on regarde les rendus est le logo POCO à l’arrière du smartphone, qui est placé en dessous du module photo. La forme rappelle beaucoup celle des capteurs du Galaxy S21 de Samsung. Le téléphone serait équipé d’un capteur principal de 48 MP, de deux autres capteurs de 2 MP.

Sur la face avant, on devrait retrouver un écran 6,5 pouces FHD+ (1080 x 2400 pixels) 90 Hz LCD, ainsi qu’une caméra frontale de 8 MP. Contrairement au POCO M3, cette dernière serait logée dans un poinçon plutôt que dans une encoche. Il serait alimenté par une batterie de 5000 mAh, contre 6000 mAh sur le POCO M3.

Enfin, on peut noter la présence d’un capteur d’empreintes digitales sur la tranche. Le téléphone devrait être vendu avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage dans sa version de base, et serait livré avec MIUI 12.5, la nouvelle mise à jour tant attendue de la surcouche de Xiaomi. Il faudra attendre la conférence le 19 mai prochain pour en savoir davantage. Le POCO M3 Pro 5G devrait devenir le smartphone 5G le moins cher du marché.

Source : Ishan Agarwal