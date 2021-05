Le nouveau Poco M3 Pro est déjà en promotion à 159 €

Le Poco M3 Pro bénéficie déjà d’une belle remise chez Amazon et passe ainsi à partir de 159 €.

Alors que les caractéristiques du Poco M3 Pro sont connues depuis quelques jours seulement, le smartphone bénéficie déjà d’une belle remise dès sa sortie sur le marché. Ainsi pour faire quelques économies, vous pourrez le commander chez Amazon à partir de 159 € au lieu de 199 €.

Poco M3 Pro à partir de 159 € chez Amazon

Alors que le Poco M3 64Go est à moins de 110 € c’est cette fois le nouveau modèle le Poco M3 Pro qui bénéficie d’une réduction. Chez Amazon le modèle 4 + 64 Go est à 159,99 € au lieu de 199,99 € et le modèle 6 + 128 Go est lui à 179 € au lieu de 229 €.

Le smartphone est équipé d’un écran FHD+ IPS de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Côté photo, il possède 3 capteurs avec le principal de 48 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

La batterie de 5000 mAh permettra au smartphone d’avoir une autonomie d’environ 2 jours pour une utilisation raisonnable. A noter qu’un capteur d’empreintes est disponible sur la tranche du smartphone et qu’une prise jack 3.5 mm est également présente.

