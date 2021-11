Poco M4 Pro 5G : un smartphone pour se divertir sans se ruiner

Ce nouveau smartphone, signé Poco, s’adresse aux jeunes utilisateurs qui désirent se détendre par exemple en regardant des vidéos, sans se ruiner. Pour cela, le Poco M4 Pro 5G s’appuie sur les performances du processeur Mediatek Dimensity 810, qui intègre 8 cœurs dont 2 fonctionnant à 2,4 GHz, ainsi que la puce graphique Mali G57 GPU.

Et pour assurer une autonomie d’environ deux jours, le smartphone embarque une batterie de 5000 mAh. Et celle-ci peut se recharger très rapidement grâce à l’adaptateur fourni, d’une puissance de 33 W (il permet de recharger totalement la batterie en environ une heure).

Poco M4 Pro : un grand smartphone 5G à 230 €

Le Poco M4 Pro 5G offre un excellent confort d’affichage, grâce à un grand écran LCD de 6,6 pouces. Ce dernier affiche des images en définition Full HD+ (2400 x 1800 pixels), avec une fréquence de rafraichissement maximale de 90 Hz (un mode automatique sélectionne la fréquence la mieux adaptée à l’application en cours d’utilisation).

Pour les photos, le smartphone exploite un capteur principal de 50 mégapixels, ainsi qu’un capteur grand angle de 8 mégapixels. Le tout est complété par une caméra frontale de 16 mégapixels pour les selfies. Enfin, signalons que le Poco M4 Pro 5G est doté d’une prise casque, de haut-parleurs stéréo et d’un lecteur d’empreintes digitales placé sur le côté droit du smartphone (une option de déverrouillage par reconnaissance du visage peut aussi être activée).

Le Poco M4 Pro 5G est proposé en trois coloris : noir, jaune et bleu. Il est disponible dès le 11 novembre en deux versions, très abordables. La première est proposée à seulement 229,90 € avec 4 Go de mémoire et 64 Go d’espace de stockage. Pour 40 € de plus, soit 269,90 €, on peut opter pour le modèle équipé de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Cerise sur le gâteau, pendant les deux premiers jours de commercialisation, il est possible de bénéficier de prix réduits : 199,90 € et 219,90 € (avec en plus 20 € de réduction supplémentaire avec le code promo M4PRO20 sur le site du constructeur).