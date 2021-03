Poco X3 Pro : on connait ses caractéristiques et son prix avant sa présentation le 22 mars

Le leaker Ishan Agarwal a en effet dévoilé des rendus officiels du smartphone, qui sera vraisemblablement une version améliorée du célèbre Poco X3 actuel.

Poco X3 Pro – Crédit : Ishan Agarwal

Le Poco X3 de Xiaomi qui était sorti l’année dernière avait été un réel succès, notamment grâce à son rapport qualité-prix imbattable sur l’entrée de gamme. Le Poco X3 Pro devrait continuer dans cette voie, puisqu’il proposera vraisemblablement des caractéristiques très intéressantes pour un prix contenu.

Il devrait se distinguer de son prédécesseur grâce à un processeur Snapdragon 860 qui n’a pas encore été dévoilé. Il s’agirait d’un dérivé 4G de la puce haut de gamme Snapdragon 865 de 2020. De plus, le Poco X3 Pro devrait, comme les nouveaux Redmi Note 10 Pro, être équipé d’un écran 6,7 pouces AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. C’est une amélioration majeure, puisque le Poco X3 doit lui se contenter d’un écran IPS.

Côté photo, le Poco X3 Pro embarquera une configuration avec 4 caméras, comme on peut le voir sur le dos du smartphone. Le capteur principal serait un 48 MP, plutôt qu’un 64 MP comme sur le Poco X3. Le capteur frontal sera logé dans un poinçon au milieu de l’écran.

Poco X3 Pro : prix et disponibilité

De l’extérieur, les Poco X3 et X3 Pro seront assez similaires, puisqu’ils partagent le même design. La seule différence notable est les couleurs, puisqu’il sera proposé en Metal Bronze, Frost Blue et Phantom Black.

Le site Dealntech a également dévoilé les prix de toutes les versions de ce Poco X3 Pro. Pour la variante de base à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, il faudra compter 269 euros, tandis que la variante 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sera vendue 319 euros.

C’est significativement plus cher que les Poco X3 actuels, vendu à 229,90 euros et 269,90 euros. Il faudra attendre la présentation du smartphone le 22 mars prochain pour en savoir davantage. Poco devrait également dévoiler dans les mois qui viennent un Poco F3 Pro, et il pourrait s’inspirer fortement du nouveau Redmi K40 qui a récemment été présenté en Chine.

Source : ishanagarwal