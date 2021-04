Pokémon GO Fest : l’événement le plus important de l’année se déroulera en juillet

La fête annuelle de Pokémon Go est de retour cet été, les 17 et 18 juillet prochains. L’année dernière, l’événement s’était malheureusement tenu en ligne en raison de la pandémie de COVID-19.

Cette année encore, il sera possible de participer à l’événement depuis chez soi. Il marquera le vingt-cinquième anniversaire de Pokémon et le cinquième anniversaire du lancement de Pokémon Go dans le monde.

Pokémon Go Fest 2021 – Crédit : Pokémon Go Live

Le Pokémon Go Fest est traditionnellement le plus grand événement de l’année de Pokémon Go et se veut une célébration du jeu et de ses fans. En 2016, le premier rassemblement officiel à l’occasion du Fest avait été un vrai désastre. Les joueurs avaient été si énervés à cause de problèmes de connexion que certains n’avaient pas hésité à attaquer Niantic en justice. Depuis, les récents événements se sont déroulés sans accrocs.

L’édition 2020 de GO Fest de Niantic présentait l’arène de défi global, la recherche spéciale The Feeling of Victory qui mène à Victini et tout un tas de contenu Team GO Rocket.

À quoi s’attendre pour l’événement 2021 ?

« Que nous réserve l’événement de cette année ? Eh bien, vous n’avez qu’à attendre et voir ! Faites-nous confiance quand nous vous disons que vous ne voudrez pas manquer le Pokemon Go Fest 2021. », a écrit Niantic sur le blog officiel de Pokemon Go.

Pour l’instant, nous ne possédons pas beaucoup d’informations concernant l’événement de cette année. Néanmoins, sur l’affiche, on peut remarquer la présence de notes de musique, ce qui laisse penser qu’il s’agira d’un événement avec un thème musical. De plus, Niantic a demandé de « rester à l’écoute ».

Toutes ces allusions pourraient potentiellement pointer vers le Pokémon Mélodie de la Gen 5, Meloetta, bien que rien n’ait encore été confirmé. Pour rappel, l’année dernière, les joueurs achetaient des tickets pour les événements et participaient à deux sessions de 12 heures avec des taux de Shiny plus élevés, des apparitions plus nombreuses de certains Pokémon, et même quelques exclusivités supplémentaires comme des Recherches spéciales ou des Pokémon qui n’apparaissent pas habituellement dans la plupart des régions. L’événement sera peut-être l’occasion pour les joueurs de battre de nouveaux records comme celui du joueur qui a attrapé 11 400 Pokémon en seulement 24 heures.

Source : Pokémon Go Live