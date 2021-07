Pokémon GO : les joueurs ont dépensé plus de 5 milliards de dollars dans le jeu mobile

Pokémon GO continue d’exploser des records. En seulement 5 ans depuis sa sortie, les joueurs ont déjà dépensé plus de 5 milliards de dollars. Le jeu mobile de réalité augmentée de Niantic n’est pas près de s’essouffler.

Dès sa sortie le 6 juillet 2016, Pokémon GO a réussi le pari de devenir l’un des jeux mobiles les plus populaires, que ce soit sur iOS ou sur Android. Le jeu de réalité augmentée développé par Niantic continue de battre des records.

Pokémon GO – Crédit : Niantic

Selon un nouveau rapport publié par la société d’analyse Sensor Tower, les joueurs de Pokémon GO ont déjà dépensé plus de 5 milliards de dollars dans le jeu. Cela est d’autant plus impressionnant que le jeu est gratuit à télécharger. De l’argent réel peut néanmoins être utilisé pour acheter des PokéPièces, la monnaie du jeu. Les joueurs utilisent des PokéPièces pour progresser plus rapidement, mais cela n’est pas nécessaire.

Pokémon GO a réalisé 641,6 millions de dollars au premier semestre 2021

D’après Sensor Tower, Pokémon GO a déjà réalisé 641,6 millions de dollars au premier semestre 2021. Au total, le jeu de réalité augmentée amasse environ 1 milliard de dollars par an puisqu’il est sorti il y a tout juste 5 ans. Ainsi, la popularité de Pokémon GO ne semble pas diminuer. Le jeu a néanmoins connu une période difficile l’année dernière avec la pandémie et les périodes de confinement dans le monde. Ce n’est évidemment pas le jeu le plus approprié pour une telle situation. Cependant, son développeur Niantic a su s’adapter rapidement en déployant une mise à jour. Les joueurs pouvaient mener des raids depuis leur canapé sans avoir à sortir à l’extérieur.

Des millions de joueurs ont déjà lancé l’application au moins une fois pour capturer des Pokémon en se promenant dans le monde réel. Certains sont beaucoup plus « tryhard » et organisent leur trajet pour en capturer le plus possible. C’est notamment le cas d’un joueur japonais qui a réussi à attraper 11 400 Pokémon en seulement 24 heures. Nous ne savons pas si ce joueur en question a dépensé de l’argent réel dans le jeu, mais il ne fait aucun doute que de nombreux joueurs y ont recours pour attraper plus facilement leurs Pokémons favoris.

Enfin, Pokémon GO se prépare à lancer son évènement le plus important de l’année. L’édition 2021 du Pokémon GO Fest aura lieu les 17 et 18 juillet prochains en ligne. Nous ne savons pas encore à quoi il faut s’attendre, mais Niantic a promis aux fans que ce sera un gros évènement.

Source : CNET