Pokémon Go : l’événement du 1er Avril rend les apparitions de la Team Rocket plus fréquentes

Aujourd’hui, Pokémon GO accueille un événement Team GO Rocket d’une journée à l’occasion du poisson d’avril. Voici ce que les dresseurs peuvent attendre de cet événement.

L’événement ponctuel durera jusqu’à minuit. Cependant, un autre événement appelé Étude ponctuelle de la Team Go Rocket est lui disponible pendant une semaine.

Pokemon Go – Crédit : Niantic

L’événement du premier avril sera peut-être l’occasion pour les joueurs de battre de nouveaux records comme celui qui a attrapé 11 400 Pokémon en seulement 24 heures. D’après Niantic, les Pokémon sournois comme Capumain, Cradopaud et Chacripan apparaîtront plus souvent dans la nature. C’est l’occasion ou jamais de les capturer si vous ne les avez pas encore rencontrés.

La Team GO Rocket apparaîtra également plus souvent dans les PokéStops et dans les ballons pendant l’événement, donc vous devriez avoir de nombreuses opportunités de capturer de nouveaux Pokémon comme Capumain Obscur. Niantic note également que Métamorph apparaîtra plus fréquemment dans la nature pendant l’événement. Vous devriez en croiser souvent, puisqu’il va se transformer en plus d’espèces de Pokémon qu’auparavant, même après la fin de l’événement.

Vous avez jusqu’au 8 avril pour terminer l’Étude ponctuelle de la Team Go Rocket

Les récompenses pour avoir accompli la tâche assignée avant la fin de l’événement, le 8 avril, comprendront un Super Radar Rocket. Ce dernier mènera à une rencontre avec Giovanni lorsqu’il sera activé. Les joueurs pourront également rencontrer un Électhor Obscur en battant Giovanni dans un combat. C’est un excellent moyen de capturer cet oiseau légendaire si vous l’avez manqué par le passé.

Dans quelque temps, ces événements ponctuels seront beaucoup plus immersifs, puisque Niantic a récemment dévoilé ses lunettes de réalité augmentée. Ces lunettes dédiées aux jeux mobiles devraient arriver en 2021, et seraient parfaites pour plonger les joueurs dans le monde des Pokémon.

En partenariat avec Nintendo, Niantic a annoncé qu’il allait faire entrer la franchise bien-aimée Pikmin dans le monde de la réalité augmentée. Selon Nintendo, ce jeu vous permettra d’avoir « une expérience de marche plus amusante entourée de Pikmin ».

Source : Pokemongolive