Pokémon : Netflix prépare une série live-action inspirée du célèbre jeu vidéo

D’après le site Variety, Netflix a fait appel à Joe Henderson, co-showrunner de Lucifer pour écrire et produire sa nouvelle série live-action Pokémon. Les sources annoncent un visuel similaire à celui de Détective Pikachu, qui avait remporté un franc succès à sa sortie en 2019. Détective Pikachu met en scène des Pokémon en images de synthèse aux côtés de vrais acteurs. L’acteur Ryan Reynolds y incarne le rôle de Pikachu.

La série live-action de Netflix devrait ressembler visuellement à Détective Pikachu. Crédits : Warner Bros. Entertainment

Netflix et Pokémon, le combo gagnant ?

Netflix est connu pour ses adaptations de livres et de jeux vidéo en films et séries. The Witcher et La Chroniques des Bridgerton étaient des livres avant de devenir des séries sur Netflix. Castlevania, qui compte déjà quatre saisons sur Netflix est un jeu vidéo des années 80. Ou encore Devilman Crybaby, une franchise japonaise dont l’adaptation fait partie des meilleurs dessins-animés pour adultes à voir sur Netflix. D’autres séries comme Far Cry et Sprinter Cell ont été annoncées.

La plateforme compte déjà des films en live-action. On compte notamment Death Note, adaptation d’un manga, sorti en 2017. Ou encore Détective Pikachu, sorti en 2019. Cowboy Bepop – une nouvelle série, est en production.

Détective Pikachu n’est pas le seul contenu de la franchise Pokémon que l’on peut retrouver sur Netflix. La plateforme héberge déjà plusieurs films, séries et dessins-animés Pokémon. Pokémon Journeys, Pokémon the Series : Soleil et Lune. Et même le premier long métrage Pokémon : Mewtwo contre-attaque, sorti en 1998. C’est d’ailleurs l’un des dessins-animés les plus regardés sur Netflix en 2020. L’univers Pokémon, qui a atteint son pic de popularité dans les années 90, est toujours l’une des plus grosses franchises de la planète.

Il ne serait donc pas surprenant qu’une série Pokémon en live-action voit le jour sur Netflix.

Source : BGR