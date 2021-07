Pokémon: une réplique du vélo des versions Rouge et Bleue du jeu vidéo est à gagner sur Twitter

Le vélo est le moyen le plus rapide de se déplacer dans la région de Kanto. Les premiers joueurs de Pokémon à la fin des années 90 auront tous connu la lenteur de déplacement de Sacha. En effet, les chaussures de course n’arrivent qu’à partir des versions Rubis et Saphir. Le vélo était vendu dans le Cycle à Gogo d’Azuria, pour un million de Pokédollars. Mais le porte monnaie de Sacha ne pouvait pas en contenir autant. Heureusement, il était possible d’en faire l’acquisition gratuitement un peu plus tard dans le jeu grâce au Président du Fan Club Pokémon. Grâce au vélo, Sacha pouvait se déplacer plus rapidement, et également accéder à la Piste Cyclable, jusqu’alors interdite.

Le vélo de Pokémon Rouge et Pokémon Bleu en grandeur nature – Crédits : The Pokémon Company

Une réplique grandeur nature qui ne vous emmènera pas sur la Piste Cyclable

Le compte Twitter Poke_Times (via Kotaku) a récemment atteint le million de followers. Pour fêter cette étape, la Pokémon Company a créé une réplique grandeur nature du vélo de Sacha des versions Rouge et Bleue. Avec ce vélo, pas de risque de recevoir un appel du Professeur Chen disant que ce n’est pas le moment de l’utiliser, ou de se retrouver dans un combat de dresseurs sur la Piste Cyclable. Ce vélo est purement décoratif: il ne possède par exemple pas de chaîne. La Pokémon Company a ajouté des détails sur le vélo. On retrouve des Pokéball sur les pneus, et l’intérieur des roues est gravé des têtes des trois starters Pokémon des versions Rouge et Bleue.

Si le vélo n’est pas à vendre, on peut facilement imaginer qu’il vaudrait une petite fortune. Les objets de collection Pokémon ont beaucoup de valeur. Par exemple, le Youtubeur Logan Paul possède une carte Pokémon de 1999 qui vaudrait un million de dollars!

Pour tenter de le remporter, il suffit de reposter avec un hashtag en japonais… et d’habiter au Japon. Le tirage au sort du gagnant aura lieu le 3 août. Pour les joueurs et collectionneurs en dehors du Japon, il reste l’option du vélo électrique, qui serait encore meilleure pour la santé que le vélo classique.

Source: ScreenRant