Polestar 2 : une version moins chère du véhicule électrique débarque avec une plus grande autonomie

Polestar a annoncé deux nouvelles versions du modèle Polestar 2 qui rejoindront l’édition de lancement : une nouvelle version à un moteur plus abordable et une nouvelle configuration simplifiée de la version à deux moteurs.

La berline sport compacte Polestar 2 est arrivée l’été dernier en tant que modèle 2021, mais seulement dans un seul modèle Launch Edition avec un système de transmission intégrale à deux moteurs et un prix de départ élevé de 61 200 dollars.

Polestar 2 – Crédit : Polestar

Selon Polestar, ces changements de tarifs rendent la Polestar 2 « accessible à un public plus large tout en ajoutant simultanément de l’autonomie et en réduisant le prix de bas, le tout sans sacrifier des fonctionnalités clés telles que Google Assistant et Google Maps intégrées au véhicule. » Il s’agit du successeur du coupé hybride de 600 chevaux lancé en 2019, la Polestar 1.

Avec ces nouveaux véhicules abordables, Polestar entend bien concurrencer Tesla, qui a récemment fait chuter le prix de la Tesla Model 3 de plus de 13 000 € en France. Cette baisse de prix de toutes les versions pourrait bien permettre de confirmer sa domination sur le marché des véhicules électriques, puisqu’elle est déjà la voiture électrique la plus populaire au monde.

La nouvelle Polestar 2 est plus autonome et plus abordable

Le nouveau modèle d’entrée de gamme est équipé d’un moteur unique qui produit 170 kW et 330 Nm de couple. De plus, sa batterie de 78 kWh permet à la voiture de parcourir une distance de 418 km avant d’avoir besoin d’être rechargée. Il est intéressant de noter que l’autonomie évaluée par l’EPA pour la Launch Edition est de 374 km, soit moins que la nouvelle version la plus abordable.

Le modèle de milieu de gamme aura le même système de transmission intégrale à deux moteurs que la Launch Edition, ce qui signifie une puissance maximale de 408 ch grâce à un moteur de 204 ch à chaque essieu. Polestar estime que le nouveau modèle de milieu de gamme aura une autonomie de 386 km.

Polestar n’est pas prêt à communiquer les prix des nouvelles versions à un ou deux moteurs, mais toutes deux seront placées sous les 59 900 dollars de la Polestar 2 Launch Edition. La version la moins onéreuse pourrait débuter autour de 40 000 dollars, et sera commercialisée à la fin de l’année. On s’attend néanmoins à ce qu’elle soit plus chère que les 38 490 dollars demandés par la Model 3 aux États-Unis.

Source : Green Car Reports