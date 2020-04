Pong Quest : Atari sort un RPG Pong 48 ans plus tard et ce n’est pas un poisson d’avril

Atari annonce la sortie de Pong Quest, un RPG dans le lequel vous incarnez la célèbre raquette du titre original. Le titre sortira sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et Xbox One au printemps à 15 dollars.

Atari ressuscite le premier jeu de sport et l’un des titres les plus emblématiques du jeu vidéo. L’éditeur fait à nouveau appel à ses succès passés en annonçant la sortie de Pong Quest. Vous l’aurez deviné, il s’agit d’un RPG dont le héros n’est autre que le jeu vidéo des années 70. Vous y incarnerez Pong, la raquette du titre original, qui part à l’aventure dans un monde fantastique pour découvrir ses secrets et le sauver. À travers des donjons inspirés des classiques d’Atari tels qu’Asteroids ou Centipede, l’héroïque raquette devra se livrer à des combats « rythmés et RPG-esque » avec des balles spéciales qui « ajoutent une nouvelle profondeur et une nouvelle stratégie au jeu classique ».

Crédit : Atari

Développé par le petit studio indépendant Chequered Ink, Pong Quest est jouable seul en mode « histoire », et en ligne où quatre joueurs pourront s’affronter simultanément. La raquette est entièrement personnalisable avec des vêtements et des accessoires, et Atari promet une cinquantaine de balles spéciales avec des caractéristiques uniques pour renverser le cours d’une partie. Pong Quest est disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Xbox One, et sur PC via Steam. Il sortira au printemps à 15 dollars.

Avec Pong Quest, Atari mise à nouveau sur la nostalgie

Atari profite une fois encore de son gigantesque catalogue de 500 titres, et mise sur la nostalgie des vétérans du jeu vidéo. Si Pong Quest est aussi fun qu’annoncé, le titre pourrait devenir un succès commercial et ouvrir la porte à une série de nouveaux titres inspirés des classiques de l’éditeur.

Concernant la VCS, la sortie de la console d’Atari semble de plus en plus compromise après le départ de son architecte. L’entreprise française reste néanmoins optimiste et s’est lancée dans un ambitieux projet hôtelier dédié au jeu vidéo et à l’esport. Tout aussi surprenant, la firme a également lancé une cryptomonnaie le 30 mars dernier. L’Atari Token s’accompagne d’une plateforme décentralisée pour favoriser son usage dans tous les domaines du divertissement, principalement dans le secteur du jeu vidéo et des casinos en ligne.

Source : Atari