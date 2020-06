Porsche dévoile la version d’entrée de gamme de la Taycan, sa sportive électrique

Le segment des véhicules électriques est très compétitif en Chine. L’offre locale est forte de la part de fabricants tels que BYD, NIO et Xpeng, sans compter des fabricants de véhicules électriques externes tels que Tesla (qui produit certains de ses véhicules sur place).

Crédit : Porsche

Bien qu’il s’agisse un modèle accessible de la Taycan, le modèle à propulsion arrière est toujours une berline de luxe bien équipée. Comme la Taycan 4S, cette Taycan standard est équipée en série d’une batterie de 79 kWh. Un pack de 93 kWh (Performance Battery Plus) est disponible en option. Avec la batterie plus petite, le seul moteur électrique de la Taycan produit jusqu’à 402 ch et peut parcourir environ 414 km à pleine charge sur le cycle NEDC.

Si vous optez pour le plus gros modèle, la puissance passe à 469 chevaux, tandis que l’autonomie de la voiture augmente légèrement pour atteindre une distance estimée par le NEDC à 488 km.

Porsche affirme que, quel que soit le type de batterie choisi, la Taycan standard atteint une vitesse de 100 km/h en 5,4 secondes et une vitesse maximale de 230 km/h. Grâce à l’absence de moteur avant, le modèle à propulsion arrière bénéficie également d’un coffre avant légèrement plus grand.

Des caractéristiques techniques intéressantes

La Taycan standard est équipée de roues aérodynamiques de 19 pouces et d’étriers de frein anodisés noirs. Les phares à LED sont de série. L’intérieur ressemble beaucoup à celui du reste de la gamme, mais les finitions et les matériaux peuvent un peu varier. Porsche a souligné la disponibilité d’un affichage tête haute en couleur.

Bien que la version à propulsion arrière présentée en Chine sera probablement proposée sur d’autres marchés, elle n’a pas été présentée ou détaillée sur le marché allemand, où Porsche est présent.

Source : GreenCarReports