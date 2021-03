Porsche Taycan Cross Turismo : un break électrique avec une touche de SUV

Avec cette version, Porsche double sa gamme électrique. Un véhicule plus spacieux avec un look baroudeur, voilà ce que propose la Taycan Cross Turismo.

3 ans après la présentation de sa Mission E Cross Turismo, Porsche commercialise son deuxième véhicule électrique. Il s’agit d’une version break de la Taycan proposant plus de place à l’intérieur et un look résolument baroudeur à la manière d’un SUV.

Taycan Corss Turismo. Crédit : porsche

Tout comme pour le premier modèle, la Cross Turismo se décline en 4 niveaux de puissance : la classique 476 ch, la 4S 571 ch, la Turbo 680 ch et la Turbo S 761 ch. Ces puissances annoncées tiennent compte de l’overboost du Launch Control qui permet d’apporter un surplus de puissance ponctuel en cas de besoin.

Sortir des sentiers battus

Sur cette version, l’habitabilité a été améliorée. Les passagers pourront se réjouir d’une hauteur sous plafond augmentée de 36 mm. Le coffre quant à lui gagne en volume. Il passe de 407 à 430 litres en version standard et offre jusqu’à 1200 litres de rangement une fois les sièges rabattus.

Look SUV oblige, la garde au sol augmente de 20 mm sur la version standard. Une option « Off-Road » permet d’augmenter la garde au sol de 10 mm de plus et d’ajouter des déflecteurs dont le rôle serait de protéger un minimum la carrosserie. Un mode de conduite spécifique permet également d’améliorer la suspension, la stabilité et la traction sur des sentiers plus difficiles.

Attention néanmoins à ne pas aller trop loin avec ce véhicule. Porsche rappelle que si la voiture gagne la possibilité de s’adapter à des chemins moins confortables, elle n’est en aucun cas un véhicule tout terrain. Avec la création d’un porte-vélo dédié et un coffre plus grand, le message est clair, la Cross Turismo vous accompagnera pour vos activités de plein air même si le chemin d’accès est un peu difficile.

Performance et prix

La Cross Turismo n’est disponible qu’en 4 roues motrices. La voiture dispose de série le pack batterie « Performance Plus » de 93,4 kWh . Cela lui permettrait d’avoir environ 450 km d’autonomie, sauf pour la version Turbo S qui paye sa performance par une autonomie réduite à un petit 420 km. Néanmoins, ces autonomies annoncées par le constructeur doivent être prises avec précaution si l’on en croit les critiques subits par la Taycan.

Côté recharge, Porsche s’appuie sur une architecture 800 volts permettant d’atteindre une puissance de charge de 270 kW. Dans les meilleures conditions, il suffirait de 5 minutes pour récupérer 100 km d’autonomie par la prise combo CCS.

Pour ce qui est des performances, elles sont similaires à la berline avec un 0 à 100 km/h en 5,1 s pour la version la moins puissante et 2,9 s (soit 0,1 seconde de plus) pour la version Turbo S. De très bonnes performances pour un véhicule surélevé visant une cible plus familiale.

En ce qui concerne les tarifs, la version de base est disponible à partir de 96 454 euros alors que la version la plus performante affiche un prix de départ de 191 374 euros. Cela place la Cross Turismo de base dans le même segment de prix d’un Model X de Tesla.

Source : mashable