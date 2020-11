Porsche Taycan : il essaye de garer sa voiture, ça tourne mal

L’incident a été filmé par une caméra de surveillance dans le comté d’Essex, en Angleterre. Le conducteur a visiblement été très surpris du couple instantané du véhicule électrique.

Porsche Taycan crash – Crédit : @MattNealRacing / Twitter

La Porsche Taycan est une des voitures électriques haut de gamme les plus célèbres du monde. Celle-ci est souvent opposée aux voitures de Tesla, son principal concurrent. Cet été, une Porsche Taycan avait affronté une Tesla Model S et son mode Cheetah dans une course de dragsters. Néanmoins, ici, il ne s’agit pas d’une course, mais bien d’un gros accident de stationnement.

Il crashe sa Porsche Taycan en essayant de la garer

Dans la vidéo, republiée par MattNealRacing sur Twitter, On peut voir la voiture se déplacer lentement dans l’allée et s’arrêter, avant de faire une embardée inattendue et de heurter un SUV noir, puis rouler sur un mur et percuter le toit d’une autre voiture. Le propriétaire semble totalement avoir perdu le contrôle de son véhicule électrique, et a dû avoir une belle frayeur. Finalement, il faut faire très attention lorsque l’on gare son véhicule, surtout une voiture aussi puissante. Rappelons-le, la majorité des accidents ont lieu à proximité du domicile.

Cependant, les causes de l’accident sont inconnues. Nous ne savons pas si le conducteur a confondu l’accélérateur et le frein, ou si celui-ci a été très surpris du couple instantané de sa Porsche Taycan. On espère pour lui que les dégâts sont réparables, ceux-ci n’ont pas l’air très importants. D’ailleurs, si vous ne savez pas comment une Porsche Taycan est fabriquée, une vidéo résume tout le processus.

Heureusement, personne n’a été grièvement blessé dans l’accident. Néanmoins, le conducteur aurait acheté la Porsche Taycan, d’une valeur de 83 000 livres sterling (93 400 euros), seulement cinq jours seulement avant l’accident. Cela pourrait expliquer l’erreur qu’il a faite en garant la voiture électrique. La Porsche Taycan a été une voiture si convoitée que le constructeur automobile allemand avait déclaré il y a quelques mois ne pas pouvoir livrer tout le monde.

Source : MattNealRacing