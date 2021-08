Porsche va dévoiler un nouveau concept de voiture électrique à l’IAA 2021

La seule photo publiée jusqu’à présent révèle des phares semblables à ceux de la Porsche Taycan, ce qui nous laisse penser que nous avons affaire à un modèle entièrement électrique.

Porsche concept – Crédit : Porsche

Ce design a été introduit pour la première fois sur la Taycan, et il est également destiné à une version électrique du Macan prévue pour 2023. Le phare du concept ajoute un nouvel élément en forme de larme.

La nouvelle voiture de Porsche devrait s’inspirer des leçons du sport automobile. En effet, la société déclare que « depuis plus de 70 ans maintenant, les sports automobiles ont été les terrains d’essai les plus difficiles pour les innovations techniques sur le chemin de la production en série ».

Que pourrait-être la nouvelle voiture de Porsche ?

Malheureusement, nous n’avons pas d’autres informations, donc tout n’est que supposition à ce stade. Cela dit, il s’agit d’une « étude conceptuelle orientée vers l’avenir », donc nous sommes assez sûrs qu’il s’agira d’un concept 100 % électrique. De plus, le terme « étude conceptuelle » suggère que le modèle est susceptible d’être une forme de conception tournée vers l’avenir, qui façonne la marque, plutôt que de donner un aperçu d’une future voiture de série.

Même si certains fans de Porsche ont remarqué une légère ressemblance avec les phares en forme « d’œuf frit » que l’on trouve sur les modèles 911 et Boxster des années 90, on ne devrait donc pas avoir affaire ici à une Porsche 911 EV. Il faudra donc attendre encore quelque temps avant de voir un modèle plus puissant que la Porsche Taycan Turbo S battre la nouvelle Tesla Model S Plaid dans les courses de dragsters.

Quoi qu’il arrive, nous en saurons davantage à son sujet lors de sa présentation lors de la prochaine conférence IAA sur la mobilité à Munich, en Allemagne, le 6 septembre 2021. Cela pourrait également être l’occasion pour Porsche de donner davantage d’informations sur le développement de ses propres batteries pour ses voitures électriques.

Source : autoevolution