Porsche va mettre aux enchères une 911 unique inspirée de Sally du film « Cars » de Pixar

Pour célébrer le 20e anniversaire du film classique sur les voitures anthropomorphes, Porsche et Pixar se sont associés pour construire et mettre aux enchères un modèle réel du personnage Sally.

À l’occasion du South by Southwest, le festival annuel de design, de technologie et de culture d’Austin, Porsche et Pixar ont dévoilé un nouveau partenariat visant à ressusciter un personnage emblématique des films Cars.

Porsche 911 Sally – Crédit : Porsche

Dans un espace Porsche méticuleusement construit sur mesure dans le centre-ville d’Austin, les animateurs de Pixar ont annoncé avoir travaillé avec Porsche pour créer un nouveau modèle à l’effigie du personnage Sally, la célèbre voiture bleue du film de 2006.

Après avoir créé un modèle sous licence Sally du film Cars inspiré d’une Porsche 911 Carrera 2022, Porsche et Pixar s’associent à nouveau pour créer une nouvelle 911, unique et en édition spéciale, célébrant le 20e anniversaire de l’année modèle de Sally. Elle sera vendue aux enchères par RM Sotheby’s au profit d’associations d’aide à l’enfance dès son achèvement dans quelques mois. Récemment, nous avions également pu voir que la Porsche 911 de Pablo Escobar avait été mise en vente.

Porsche et Pixar vont vendre une voiture Sally unique du film Cars

Les esquisses du projet ont déjà été révélées lors du au Texas et la conception la voiture a déjà commencé à la Porsche Exclusive Manufaktur à Zuffenhausen. C’est dans cette même usine que Porsche fabrique sa célèbre voiture électrique Taycan.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une copie directe du personnage de 2002, la voiture sera construite pour la route et sera facilement reconnaissable comme Sally. On retrouvera les mêmes tuyaux argentés, les roues personnalisées et, naturellement, la couleur bleu clair. À en juger par les croquis, Porsche va recréer la couleur bleu layette de la génération 996 (dont Sally est inspirée) et construire des roues uniques qui rappellent le modèle de 2002. Bien entendu, Sally conservera son tatouage à rayures sous l’aile arrière. Malheureusement, les phares en forme d’œufs de la 996 ne seront pas recréés sur la 992.

Une fois terminée, cette Porsche pour le moins unique sera vendue aux enchères au profit de bonnes causes. Il s’agit notamment de Girls Inc. et de USA for UNHCR, qui apporteront leur soutien aux enfants et aux familles confrontés à la guerre en Ukraine. En attendant, vous pouvez aller retrouver l’incroyable collection de 1200 petites voitures Cars qui est entrée au Livre Guinness des records.

Source : CNET