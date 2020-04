Port du masque obligatoire : Apple adapte la reconnaissance faciale de l’iPhone

En attendant un hypothétique retour de Touch ID sur les prochaines générations de smartphones Apple, les possesseurs d’iPhone doivent s’en remettre au système de reconnaissance faciale pour débloquer leur mobile. Face ID fonctionne parfaitement si l’on porte une paire de lunettes ou un chapeau, mais il est incapable de reconnaître une personne portant un masque. Selon CNBC, Apple se prépare à proposer une alternative pour faciliter le déverrouillage des iPhone sans utiliser Face ID.

Avec la version 13.5 bêta 3 d’iOS, Face ID est désormais capable de détecter si vous portez un masque pour afficher directement le système de déverrouillage par code. Rien d’extraordinaire, seulement un petit plus qui évite de faire apparaître manuellement l’écran de déverrouillage par code. Idéalement, on aurait préféré que Face ID soit capable de nous reconnaître avec un masque, mais on comprend que les éléments de comparaison ne soient pas suffisants avec la moitié du visage masqué. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle fonctionnalité ne semble pas tout à fait au point. Aucun de nos essais ne s’est révélé concluant.

iOS 13.5 bêta 3 : Apple lance son système de traçage Bluetooth contre le Covid-19

Apple et Google se sont associés pour proposer une nouvelle API destinée à contenir la propagation du SARS-CoV-2 en facilitant le développement d’applications de traçage. Grâce au Bluetooth, elle doit permettre de connaître toutes les personnes que vous avez croisées pour être averti si l’une d’entre elles a été contaminée. Baptisée « Covid-19 Exposure Notifications », la fonctionnalité est pour la première fois disponible dans la dernière version bêta d’iOS. Fermement opposée à son utilisation pour des raisons de confidentialité, la France va peut-être se résigner à le faire. Seules les API proposées par Google et Apple permettraient de terminer StopCovid, l’application franco-allemande de traçage attendue pour le déconfinement du 11 mai prochain.

