Pour la première fois de l’histoire, une femme chinoise effectue une sortie dans l’espace

La mission Shenzhou 13 est la plus longue jamais réalisée par la Chine. En effet, les taikonautes – c’est comme cela qu’on appelle un astronaute chinois – resteront en orbite pendant six mois à bord du module Tianhe. La Chine n’avait jusqu’à présent pas fourni d’informations concernant le calendrier précis ou les objectifs de ces sorties dans l’espace, ni sur les membres d’équipage qui participeraient aux activités extravéhiculaires.

Astronaute en sortie – Crédit : wikimedia

Dimanche, l’agence spatiale chinoise a annoncé qu’une sortie dans l’espace était en cours et qu’elle était effectuée par les astronautes Zhai Zhifang, le commandant de la mission Shenzhou 13, et Wang Yaping. Wang est désormais la première femme chinoise à avoir effectué une sortie dans l’espace. La mission extravéhiculaire a duré plus de six heures.

Shenzou 13 : une longue mission, un planning chargé

Si cette sortie n’a pas officiellement été annoncée au préalable, quelques indices ont toutefois été diffusés par la chaine CCTV. En effet, la semaine dernière, plusieurs déclarations ont été faites par des responsables spatiaux sur la chaine de télévision chinoise. Wu Hao, chercheur adjoint au Centre de recherche et d’entraînement des astronautes, a ainsi déclaré : « Les astronautes de Shenzhou 13 ont terminé leur installation. Ils ont assemblé la nouvelle combinaison extravéhiculaire que nous venons d’envoyer avec le vaisseau cargo Tianzhou 3, et ont effectué divers tests. Ils ont aussi préparé leurs équipements pour les futures activités extravéhiculaires. »

Deux à trois sorties sont prévues au cours de la mission Shenzhou 13. Un des principaux objectifs sera l’installation d’un adaptateur qui permettra au grand bras robotique de Tianhe de se connecter à un autre bras, plus petit. Celui-ci sera installé sur un futur module. L’équipage devra également s’entrainer à effectuer des opérations d’urgence, notamment l’évacuation et les premiers soins.

Source : space.com