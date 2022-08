Pour la rentrée, le prix du Matebook 16 2021 de Huawei passe à seulement 799 € !

Dans l’offre d’ordinateurs portables de Huawei, le Matebook 16 est un modèle de milieu de gamme qui offre un bon confort d’affichage et des performances élevées. La configuration vendue en promotion pour cette rentrée de 2022, jusqu’à fin septembre, s’avère donc particulièrement intéressante pour une utilisation bureautique et multimédia, personnelle ou professionnelle.

Et si vous avez besoin de performances supérieures encore, le PC portable est également proposé avec une puce AMD Ryzen 7 5800H, avec – cette fois ci – une réduction de 300 €, ce qui porte son prix à seulement 1049,99 € au lieu de 1349,99 € en temps normal.

Le Matebook 16 se distingue par son écran de 16 pouces de diagonale, au format 16:10, et qui offre donc une surface d’affichage plus importante (plus haute) qu’un écran 16:9. De plus, la définition QHD (2560 x 1680 pixels) permet d’afficher plus d’informations qu’en Full HD (1920 x 1080 pixels), tout en augmentant la précision des photos et des vidéos.

Huawei Matebook 16 R5 > 799,99 € chez Huawei



Le Huawei Matebook 16 2021 bénéficie d’une réduction de 33 %

Les performances de ce Matebook 16 sont assurées par la puce AMD Ryzen 5 5600H, un modèle à 6 cœurs physiques, cadencés à 3,3 / 4,2 GHz. Ce dernier est complété par 16 Go de mémoire et un SSD de 512 Go.

Malgré son format légèrement plus grand qu’un PC portable au format 15,6 pouces, le châssis du Matebook 16 ne pèse que 2 kg. Sa connectique comprend 4 ports USB, dont deux de type C, et une sortie vidéo HDMI. Le tout est complété par une batterie de haute capacité (84 Wh), qui peut être rechargée très rapidement, grâce à un adaptateur USB C de 135 W.

Signalons également que la Webcam 720p est dissimulée sous une des touches du clavier rétro éclairé.

