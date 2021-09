Pour les French Days les écouteurs Sony WF1000XM3 sont à 129,99 €

Depuis un moment, vous voulez acheter des écouteurs sans fil true wireless mais le prix vous freine ? Grâce aux French Days, vous allez pouvoir vous lancer car les écouteurs Sony WF1000XM3 sont à 129,99 € au lieu de 169,99 € soit une belle économie de 40 €.

Les écouteurs Sony WF1000XM3 bénéficient d’une remise de 25 %

Sur le marché depuis 2019, certes les écouteurs WF1000XM3 de Sony ne sont pas aussi performants que des modèles plus récents, mais à ce tarif ils feront l’affaire sans problème. En effet, avec une belle remise de 40 € il serait regrettable de ne pas en profiter.

Les écouteurs ont toutefois de nombreux avantages et ils méritent de retenir votre attention. En effet, ils sont confortables à porter et tiennent très bien dans les oreilles grâce aux embouts intra-auriculaires. Ils sont équipés de l’isolation passive, de l’option « Quick Attention » dont le but est de réduire les bruits gênants de votre environnement. Sachez également que vous pourrez accéder directement à Google Assistant afin de continuer à effectuer vos diverses commandes vocales.

