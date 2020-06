Pour les scènes de sexe, Hollywood mise sur la distanciation sociale avec des CGI

Hollywood veut passer par les CGI pour les scènes de sexe – Crédit : Pixabay License

La pandémie est très loin d’être terminée malgré le déconfinement amorcé et sa stricte application des gestes barrière. Car si le Covid-19 est désormais contenu dans plusieurs pays, sa transmission restera élevée jusqu’à ce qu’un remède soit trouvé à la maladie. Et alors que le tournage de certains films, comme chez Netflix et Amazon, a pu reprendre, d’autres mesures doivent être prises. C’est notamment le cas des scènes de sexe qui impliquent une proximité entre les acteurs, malgré des gestes simulés. Et pour ça, Hollywood a une solution toute trouvée.

Une proposition soumise par des acteurs d’Hollywood

Comme The Sun le rapporte, c’est un groupe appelé « Alliance of Motion Picture and Television Producers » qui propose comme solution d’utiliser des CGI pour « réduire les moments de contacts étroits« . Un document de 22 pages exposant des idées de procédures de sécurité. Pour rappel, c’est dès le 12 juin que le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a autorisé la reprise des tournages

La proposition explique que les moments intimes doivent « être réécrits, abandonnés ou corrigés avec des CGI« . Et c’est justement le dernier point qui surprend. Hollywood, déjà coutumier des effets spéciaux, passerait par cette technique pour simuler des scènes de contacts rapprochés – et donc de sexe. Le document de 22 pages demande également à ce que soient nommés des « responsables de la conformité » pour faire respecter les règles de distanciation sociale face au Covid-19. Quant aux émissions de télévision, comme en France, elles devront enregistrer sans public pendant les directs. Si les producteurs décident que des spectateurs soient présents, des directives précises devront être suivies pour la sécurité de toutes et tous.

Des castings derrière une vitre en plexiglas

Des masques pour l’équipe technique sur les tournages

Mais les mesures drastiques pour la bonne reprise des tournages ne s’arrêtent pas là. Le document explique que les directeurs de casting devront mener les auditions derrière une vitre en plexiglas. Les membres de l’équipe technique porteront également des masques et visières de protection tout le temps.

C’est une reprise étape par étape des tournages qui se déroule actuellement aux USA. Avec cette idée, qui peut faire sourire, de scènes de sexe conçues avec des effets spéciaux. En plus de ces mesures, Hollywood a déjà prévu de désinfecter les plateaux de tournage… avec des robots !

Source : CBR