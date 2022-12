Pour Noël L’iPhone 14 d’Apple est en promo chez Amazon

Cette année, le Père Noël promet des belles surprises et cela commence dès maintenant avec un bon plan chez Amazon. En effet, en commandant aujourd’hui l’iPhone 14 il arrivera non seulement à temps pour Noël mais vous le payerez 943 € au lieu de 1019 €.

iPhone 14 > 943 € chez Amazon

L’iPhone 14 bénéficie d’une remise incroyable pour Noël

Si vous convoitez l’iPhone 14, c’est le moment de craquer et de profiter de ce bon plan chez Amazon. En effet, actuellement le smartphone de la marque à la pomme est à 943 € au lieu de 1019 € mais nous ne savons pas jusque quand cette offre sera valable. Avant de valider votre panier, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques que vous connaissez peut-être déjà.

Les smartphones d’Apple sont connus pour être des modèles performants et puissants et bien évidemment le dernier de la marque n’échappe pas à la règle. A l’intérieur, s’y trouve l’A15 Bionic avec ses 5 cœurs, ensemble ils permettront de faire tourner toutes vos applications quotidiennes, même les jeux 3D gourmands en puissance. Vous pourrez aussi prendre de magnifiques clichés de vos plus beaux moments de vie grâce à une qualité d’image incroyable. La batterie vous permettra d’utiliser votre smartphone deux jours si vous êtes raisonnable bien entendu.

Toutefois, si votre budget ne vous permet une telle dépense, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones, vous y trouverez sans nul doute votre bonheur.