Pourquoi copier-coller sur internet va devenir beaucoup plus simple ?

Baptisée « Pickle Clipboard APIs », cette collaboration entre Google et Microsoft a pour but d’étendre les fonctionnalités de copier-coller des navigateurs Chrome et Edge. Concrètement, l’objectif est de supporter un plus grand nombre de fichiers et de permettre un échange de données facilité entre applications natives et applications web.

La fonction copier-coller sur navigateur va devenir beaucoup plus puissante – Crédit : Burst / Pexels

Actuellement, la fonction copier-coller de nos navigateurs ne permet que de sélectionner du texte et quelques formats d’images comme le JPEG ou le PNG. À l’avenir, Microsoft et Google souhaite étendre les fichiers supportés. Bien qu’aucune liste officielle n’ait été communiquée à ce jour, il serait à terme possible de copier-coller des formats tels que le TIFF entre ses applications. Mais aussi des formats personnalisés conçus spécifiquement pour les applications web.

L’ensemble d’APIs « Pickle Clipboard » ne se contentera effectivement pas seulement d’étendre les types de fichiers supportés, mais permettra également une meilleure communication entre applications. En clair, l’extension de la fonction copier-coller aux formats web non standard signifie que les utilisateurs pourront copier-coller entre les applications web progressives et les applications de bureau. À condition que les développeurs activent ces fonctionnalités, évidemment.

La fonction copier-coller va devenir plus puissante

La fonction copier-coller sur les navigateurs de Google et de Microsoft est sur le point de devenir beaucoup plus puissante. Mais alors, comment cette mise à niveau fonctionne-t-elle ? Le site Chrome Platform Status permet d’en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité. On peut alors y lire que « le nom du format du presse-papiers sera déformé par le navigateur d’une manière normalisée pour indiquer que le contenu provient du Web, ce qui permettra aux applications natives d’accepter le contenu non normalisé. »

Le nouvel ensemble d’APIs « Pickle Clipboard » permettra également aux développeurs de créer leurs propres formats de presse-papiers personnalisés pour leurs applications. La mise à jour de la fonction copier-coller sur les navigateurs Google Chrome et Microsoft Edge va donc considérablement améliorer l’expérience utilisateur. Aucune date de sortie n’a cependant été communiqué par les deux géants du web.

Source : DigitalTrends