Pourquoi le Surface Laptop Go est le PC portable parfait pour les étudiants

Avec un alliage de compacité et de performances, le Surface Laptop Go dispose de sérieux atouts pour séduire les étudiants en particulier et, plus généralement, tous ceux qui sont à la recherche de mobilité et de polyvalence.

Le Surface Laptop Go est disponible en France depuis le 27 octobre 2020. Le nouvel ultrabook de Microsoft est une proposition irrésistible pour les utilisateurs qui ont besoin d’un ordinateur portable polyvalent et taillé pour un usage nomade, comme les étudiants.

Un design affuté, un PC portable facile à transporter

Nous ne sommes jamais déçus par le design des appareils de la gamme Surface, le Laptop Go ne déroge pas à la règle. La finition est très bien travaillée avec un châssis en aluminium et la présence de résine en composite polycarbonate avec fibre de verre à l’intérieur de la machine. L’ordinateur est agréable aussi bien à l’œil qu’au toucher et renvoie une impression de fiabilité.

Son format compact est absolument parfait pour le transport. Microsoft a réussi à faire entrer l’écran de 12,4 pouces dans des dimensions contenues de 27,81 x 20,56 cm, pour seulement 1,57 cm d’épaisseur au maximum. Autant dire qu’il rentre dans n’importe sac à dos ou sacoche laptop. Et il ne fera mal ni au dos ni au bras grâce à son poids plume : il ne pèse en effet que 1,11 kilogramme. Le Surface Laptop Go est ainsi l’outil idéal pour les étudiants qui amènent un PC portable en cours tous les jours. Cerise sur le gâteau, vous n’aurez pas besoin de chercher désespérément une prise de courant avec son autonomie qui atteint les 13h.

La webcam HD fait très bien le travail pour les appels visio ainsi que la reconnaissance faciale. La frappe au clavier est agréable, et celui-ci est rétro-éclairé pour un meilleur confort quand il fait sombre. La partie audio est confiée à deux haut-parleurs de bonne qualité pour écouter de la musique, regarder des contenus vidéo ou jouer.

Une dalle aussi confortable pour le travail que pour le multimédia

Passons à la dalle de 12,4 pouces. Elle affiche une définition Full HD de 1536 x 1024 pixels avec un ratio d’écran de 3:2. Elle est parfaite pour les tâches liées au travail : prendre des notes, préparer un PowerPoint, lire des documents, participer à une visioconférence… Mais elle convient aussi très bien pour les activités plaisir telles que le visionnage de vidéos YouTube ou de séries Netflix, ou même pour jouer à certains jeux.

En ce qui concerne la connectivité, le Surface Laptop Go a tout bon avec une compatibilité Bluetooth 5 et Wifi 6 pour bénéficier des meilleures performances sans fil. La connectique est également intéressante avec l’intégration d’un port USB-C, qu’on ne retrouve pas forcément chez la concurrence à ce niveau de prix. Il est accompagné d’un port USB-A standard ainsi que d’une prise jack 3.5mm pour brancher un (micro)casque ou des écouteurs.

Propulsé par Windows 10S pour de meilleures performances

Pas de Windows 10 classique pour ce Surface Laptop Go, qui a droit à la version “S” du système d’exploitation. Celle-ci reprend la plupart des fonctionnalités de Windows 10, mais mise exclusivement sur les applications du Windows Store, ce qui permet de bénéficier d’un sérieux gain en performances. Pour ceux qui préfèrent un système plus classique, à noter qu’il est tout à fait possible de migrer vers Windows 10 Famille même si Windows 10S est préinstallé.

L’ordinateur est équipé d’un processeur Intel Core i5-1035G1 Ice Lake dernière génération avec GPU Intel UHD. Il contribue d’ailleurs beaucoup à la belle autonomie de l’appareil tout en délivrant de belles performances. Plusieurs variantes du Surface Laptop Go sont disponibles : avec 4 ou 8 Go de RAM et 64 Go (eMMC), 128 Go (SSD) ou 256 Go (SSD) de stockage. Les modèles 128 et 256 Go embarquent un lecteur d’empreintes sur une touche du clavier, paramétrable avec Windows Hello. Elle est bien pratique pour s’authentifier rapidement sans avoir besoin d’entrer à chaque fois son code PIN ou son mot de passe.

A partir de 799,99 euros à la Fnac

Il vous en coûtera 799,99 euros pour acquérir la version avec 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Si vous souhaitez disposer de plus de stockage, vous pourrez opter pour le modèle du dessus offrant 256 Go d’espace de stockage et commercialisé au tarif de 999,99 euros.

N’oublions pas également que Microsoft vient de lancer ses nouveaux Surface Pro X, équipés d’une nouvelle puce ARM Microsoft SQ 2 bien plus puissante que le SoC Microsoft SQ 1 présent sur les anciens modèles de Surface Pro X.

Le PC 2-en-1, ou PC hybride selon la dénomination que vous préférez, s’adapte toujours aussi bien à toutes les situations avec le passage facile entre le mode tablette et le mode PC portable. On y retrouve un écran tactile doté d’une excellente définition 2880 x 1920 pixels.

Le Surface Pro X est évidemment l’appareil nomade par excellence avec son autonomie jusqu’à 15 heures, son poids ultra léger de 774 grammes (hors clavier) et sa connectivité 4G+ avec support eSIM. Pas besoin d’alimentation ni de réseau WiFi, ce modèle est synonyme de liberté totale.

Le nouveau Microsoft Surface Pro X SQ2 est vendu à partir de 1699,99 euros avec 16 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage SSD. Une version avec 512 Go de SSD est également disponible, pour 2049,99 euros.

Cet article est une publication sponsorisée par la Fnac.