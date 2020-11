Powerbeats Pro : les écouteurs sans fil sont à -70€ chez la Fnac !

Préparez vos cadeaux de Noël en avance cette année avec la Fnac et son opération “Libérez le pouvoir de Noël”. Pendant quelques jours seulement, l’enseigne vous propose en effet de nombreuses réductions sur une large sélection de produits.

Parmi toutes les offres mises en ligne ces derniers jours, l’une d’entre elle a attiré notre attention : les écouteurs sans fil True Wireless Powerbeats Pro noir à seulement 179,99€ au lieu de 249,99€. Une réduction de 70€ à ne pas rater pour ces écouteurs de la célèbre marque Beats.

Des écouteurs professionnels avec un son d’exception à moins de 180€ !

Dotés de contours d’oreilles réglables et sécurisés, les écouteurs sans fil Powerbeats Pro sont parfaits pour faire du sport. Ils sont confortables et restent en place, qu’importe votre rythme d’exercice. Ils résistent également à l’eau et à la transpiration.

Côté son, difficile là-aussi de trouver à redire. Les Powerbeats Pro propose un son pur, équilibré et puissant avec une acoustique précise. Personnalisables, ils vous permettent de prendre le contrôle total de vos écoutes et possèdent des commandes pour le volume et les pistes.

Autre point fort : les Powerbeats Pro sont compatibles avec votre assistant personnel Siri. Il vous suffit de prononcer “Dis Siri” pour être aidé, sans avoir à toucher votre iPhone. Dotés d’une grande autonomie, ils permettent jusqu’à 9h d’écoute active en une seule charge et jusqu’à 24 heures grâce au boîtier de charge portable.

Difficile de dire non face à tant de qualités ! Si vous êtes intéressé par cette offre, rendez-vous dès maintenant sur le site de la Fnac pour profiter de 70€ de réduction sur les Powerbeats Pro noir. Attention, cette offre est à durée limitée, alors vous n’avez pas une minute à perdre !

Cet article est une publication sponsorisée par la Fnac.