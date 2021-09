Précommande du Xiaomi 11T Pro à 599 € chez Amazon

Chez Amazon, la précommande concernant le Xiaomi 11T Pro est possible. Si vous effectuez votre réservation dès maintenant vous pourrez bénéficier d’une belle offre et économiser 100 € puisque le produit est actuellement à 599 € au lieu de 699 €.

Xiaomi 11T Pro en précommande à 599 € chez Amazon

Alors qu’il sera disponible seulement à partir du 15 octobre, le Xiaomi 11T Pro est en précommande chez Amazon. Bonne nouvelle puisque Amazon vous offre une remise exceptionnelle de 100 € si vous effectuez votre précommande dès maintenant.

Toutefois, avant d’effectuer votre réservation, vous avez certainement envie d’en savoir plus sur les caractéristiques techniques du produit. Le Xiaomi 11T Pro possède un écran AMOLED de 6,67 pouces True Color qui affiche 1 milliard de couleurs et avec un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz. Son processeur est un Qualcomm Snapdragon 888, il vous permettra de faire tourner vos applications préférées ainsi que vos jeux favoris. Concernant l’autonomie avec sa batterie de 5000 mAh vous pourrez tenir facilement votre journée complète et peut-être plus mais pour les plus gourmands la recharge rapide Hypercharge 120W vous assurera une recharge en 17 minutes seulement.

Toutefois, dans le doute, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.