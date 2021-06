Précommande Légendes Pokémon : Arceus à 44,99 € chez Auchan

Alors que le jeu Légendes Pokémon : Arceus est en précommande chez Auchan, le site officiel propose déjà un bon plan. En effet, il passe à 44,99 € au lieu de 59,99 € soit une réduction non négligeable de 25 %.

Jeu Légendes Pokémon : Arceus sur Switch en promo avant sa sortie

Le jeu en question sortira le 28 janvier 2022 mais les grands fans vont déjà pouvoir le réserver et au meilleur prix pour le moment. A savoir que l’offre est garantie « le prix le plus bas », c’est-à-dire que si le prix est inférieur lors de l’envoi à celui facturé, vous bénéficierez du prix le plus bas sur la période.

« Vous êtes plongé dans le monde ouvert de la région de Sinnoh à l’état sauvage, des centaines d’années avant l’ère moderne que l’on connait. Dresseurs, Ligue Pokémon, tout cela n’existe pas encore ! Vous avez tout à découvrir car vous devrez constituer le tout premier Pokédex de l’histoire. Guettez les Pokémon encore inconnus dans leur environnement, aidez-vous de l’un de vos Pokémon pour déclencher des attaques en temps réel et lancez l’ancêtre de la Poké Ball pour essayer de les attraper ! A vos côtés, pour débuter l’aventure comme il se doit : Brindibou, Héricendre ou Moustillon ! Le Légendaire Arceus est au coeur du récit, quel rôle jouera ce puissant Pokémon dans votre aventure ? »

