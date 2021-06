Précommande The Legend Of Zelda : Skyward Sword à 44,99 €

Chez Auchan et Cultura, le jeu The Legend of Zelda : Skyward Sword est en précommande à 44,99 €.

La sortie du jeu The Legend Of Zelda : Skyward Sword qui aura lieu le 16 juillet approche désormais et les fans se demandent déjà ou se le procurer. Auchan et Amazon proposent actuellement de précommander votre jeu à un très bon prix, soit à 44,99 €.

Skyward Sword en précommande chez Auchan et chez Amazon

Une fois de plus, vous allez pouvoir vous plonger cet univers afin de découvrir cette fois les origines de la légende. Ce jeu retrace l’histoire la plus ancienne dans la chronologie des jeux c’est-à-dire les origines de L’Epée de Légende. Sortie à la base sur la Wii en 2011, Link doit voyager dans deux mondes différents, au-dessus des nuages et dans les vastes contrées afin de retrouver son amie d’enfance : Zelda. A vous de résoudre les énigmes, de battre les ennemies et d’atteindre l’objectif.

Le jeu propose deux types de prise en main : la version classique à la manette ou avec les deux manettes Joy-Con afin de contrôler l’arsenal de Link avec la reconnaissance de mouvements comme dans le jeu d’origine.

Les stocks s’écoulent vite à au prix de 44,99 € les réservations vont s’enchainer donc faites vite votre précommande chez Amazon ou chez Auchan.