Predator, Swift : PC Gamer ou Ultrabook, Acer met de la GeForce RTX partout

Pour les joueurs, la famille Predator accueille deux nouveaux modèles : les Triton 500 SE et Helios 500.

Le Predator Triton 500 SE promet de hautes performances dans un châssis peu épais (2 cm). Pour cela, la configuration est équipée d’un processeur Intel Core i9 de 11eme génération et d’une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3080.

Mais le Triton 500 SE se distingue surtout par son écran de 16 pouces WQXGA IPS 240 Hz ou Mini LED 165 Hz. D’autre part, sa connectique comprend deux ports USB C compatible Thunderbolt 4 et un lecteur de cartes mémoire SD.

L’Acer Predator Triton 500 SE sera proposé en juillet à partir de 2000 €.

Acer Predaotor Helios 500

Helios 500, le grand PC portable gavé de puissance

Le Predator Helios 500, quant à lui, embarque les même composants, mais cette fois ci avec un écran 17,3 pouces Full HD fonctionnant à 360 Hz (ou 4K Mini LED à 120 Hz). En outre, son design est plus exubérant, avec des bandes LED placées sur ses bords.

Signalons également qu’en matière de stockage, la configuration a l’avantage de pouvoir supporter jusqu’à deux SSD (gérés en RAID 0) et un disque dur de grande capacité.

Le Predator Helios 500 devrait être proposé à partir de 2500 €.

Acer Predator Triton 500 SE

Acer Swift X, un Ultrabook boosté par une RTX 3050

Enfin, l’Acer Swift X est un ultrabook qui possède de réelles aptitudes pour le multimédia et les jeux. En effet, le PC portable est doté du processeur AMD Ryzen 7 5800U et de la toute récente puce graphique Nvidia RTX 3050 / 3050 Ti. Cette dernière gère l’affichage sur un écran 14 pouces Full HD. Et grâce à un châssis réalisé en métal, le poids du Swift X n’est que de 1,39 Kg alors que son épaisseur est de 1,8 cm !

Acer Swift X

Pour le reste, le PC portable dispose d’une batterie de 59 Wh (le constructeur annonce une autonomie maximale de 17 heures !), d’un SSD de 2 To et d’un capteur d’empreintes digitales.

L’Acer Swift X sera disponible dans le courant de l’été, à partir de 899 €.

