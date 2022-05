Predator : trailer pour Prey, le préquel du réalisateur de The Boys

Le Predator de retour… – Crédit : 20th Century Studios

Parmi tous les monstres sacrés du Septième art, on peut aisément citer le Xénomorphe. Un monstre de retour dans une série Alien en préparation chez Disney. En attendant, Prey dévoile son trailer. Il s’agit d’un préquel de Predator et se concentre sur la venue du chasseur sur Terre voilà plusieurs décennies. Un concept fort pour un long-métrage qu’on imagine atterrir dans la catégorie Star de Disney+. En attendant de savoir où les français pourront le voir, place à la vidéo.

Un trailer toujours aussi mystérieux pour Prey

Dan Trachtenberg réalise Prey, le préquel de Predator. Vous connaissez déjà le cinéaste pour 10 Cloverfield Lane se déroulant au même moment que Cloverfield et petit succès d’estime. Sans oublier que l’homme dirige également la série The Boys, bientôt de retour, sur Prime Video. Cette nouvelle entrée dans la franchise débute le 5 août 2022 sur Hulu. On espère une sortie sur Disney+ pour la France étant donné que la plateforme précédemment citée détenue par Disney n’est pas disponible en France. Mais de quoi parle Prey ?

Le film pousse le concept de préquel au maximum en situant l’action il y a plusieurs centaines d’années sur Terre. Le Predator va chasser les tribus amérindiennes présentes à ce moment avec la promesse que nos protagonistes ne se laissent pas faire (et beaucoup de morts).

Un préquel située en Amérique chez les tribus amérindiennes

L’héroïne de Prey est Naru, incarnée par Amber Midthunder. Une jeune femme décrite comme guerrière féroce élevée dans l’ombre de chasseurs légendaires des Grandes Plaines. Face à la menace du Predator, elle se met en tête de protéger son peuple contre cette créature extraterrestre évoluée avec un arsenal de pointe. L’occasion d’un affrontement au sommet.

