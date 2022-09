Première image de Star Wars Skeleton Crew, la panne Free enfin terminée, Christian Bale préfère les méchants, c’est le récap’ !

Une courte séquence en speeder de Star Wars: Skeleton Crew fuite. La panne Free touchant l’Internet mobile et fixe est terminée. Christian Bale explique pourquoi incarner un méchant est plus facile.

Star Wars : Skeleton Crew se dévoile légèrement

Star Wars: Skeleton Crew est pour le moment une série à venir assez mystérieuse. Mais Bespin Bulletin est parvenu à intercepter quelques images du programme prometteur. On y voit un cascadeur actionner brutalement un speeder comme s’il voulait freiner avant d’être propulsé hors du véhicule.

© Disney

La panne Free enfin résolue

En ce début de semaine, les habitants des Yvelines abonnés chez Free ont été victimes d’une panne sévère, tant sur le réseau mobile que sur le réseau fixe. Après de longues heures sans signal, ils ont enfin pu retrouver de la connexion ce mardi après-midi. Reste à savoir ce qui a provoqué cette panne d’ampleur.

Christian Bale a adoré jouer le rôle de Gorr

Christian Bale incarne Gorr, le Massacreur de dieux, dans Thor : Love and Thunder. Un rôle qu’il a vivement apprécié, les personnages de méchant étant plus faciles à jouer et plus amusants à son sens. Retrouvez ses explications ci-dessous.

