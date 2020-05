Prenez place à bord de la Rimac C_Two, l’une des voitures électriques les plus rapides du monde

Rimac est en train de développer son second véhicule électrique la C_Two. La version finale sera capable d’un 0 à 60 miles par heure en seulement 1,85 seconde et d’une vitesse de pointe à 412 km/h. Un Youtubeur s’est installé au volant de son prototype.

Crédits : Rimac Automobili

Bien qu’étant encore inconnu du grand public, Rimac est un constructeur automobile croate qui s’est spécialisé dans les supercars électriques. Après les 8 exemplaires vendus de la Concept One, l’entreprise s’est lancée dans la C_Two, qui avec les performances attendues à sa place sur le podium des véhicules électriques les plus rapides au monde.

Surpris, ce Youtubeur se voit offrir le volant

Si Rimac fabrique des véhicules en son propre nom, c’est en tant que constructeur pour d’autres marques qu’il génère l’essentiel de son chiffre d’affaires. Ses clients comptent des marques prestigieuses comme Koenigsegg qui a récemment présenté la Gemera une impressionnante hypercar hybride 4 places de 1700 chevaux, Aston Martin ou plus récemment Pininfarina pour qui il fabriquera la Battista Anniversario vendue 2,6 millions d’euros.

En plein travail sur le prototype de cette nouvelle hypercar électrique, le constructeur a invité le YouTubeur Misha Charoudin à venir participer à son essai sur circuit. Venu en tant que passager, il a eu la surprise de se voir offrir le volant. Si la voiture est loin d’être terminée, ces quelques tours de circuit permettent de se donner une idée de ce que sera la version de production.

Un prototype encore loin de la version finale

S’il ne dépasse pas les 150 km/h, il convient qu’il s’agit pour lui d’une première au volant d’une telle voiture et une première sur circuit. Il ressent être bien en deçà de ce qu’est capable d’offrir le prototype. Pour lui, la version finale promet d’être folle, avec 1914 chevaux et un couple de 2300 Nm, on ne peut qu’être d’accord.

Ce prototype est fait pour tester la rigidité du châssis tout en carbone, la suspension et les pneus spécialement conçus par Pirelli. La puissance disponible est pour l’instant la moitié de ce qu’aura la C_Two finale, Rimac ayant décidé d’abandonner la boite de vitesse à 2 vitesses pour une solution à une seule vitesse.

Source : Electrek