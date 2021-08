Préparez la rentrée avec Acer et trouvez le PC portable qu’il vous faut !

La rentrée 2021-2022 approche à grands pas, et avec elle de nouveaux besoins en matière de matériel informatique. Professionnels, étudiants, écoliers, joueurs… Pour chaque profil, Acer propose un PC portable adapté. Quel ordinateur vous accompagnera au cours des prochaines années ? Faites votre choix.

Pour les étudiants

Autonomie et mobilité sont les maîtres mots pour les PC portables destinés aux étudiants, qui doivent pouvoir transporter leur appareil facilement d’un amphi à l’autre, en passant par les salles de TD et la cafétéria du campus ou la bibliothèque. Et comme il n’y a pas toujours de prise où se brancher, la batterie tient aussi une grande importance.

C’est pourquoi l’Acer Swift 3 nous semble tout indiqué pour ce public. Avec son format compact, sa finesse de 15,9 mm et son poids léger de seulement 1,2 kg, il s’agit d’un formidable compagnon disposant d’une endurance à toute épreuve avec son autonomie allant jusqu’à 16 heures. Et en seulement 30 minutes de charge, vous voilà reparti pour 4 heures d’utilisation supplémentaires. Les performances sont assurées par un processeur de dernière génération Intel Core i7 qui saura gérer n’importe quelle tâche de productivité.

Pour les plus petits budgets, le Chromebook Spin 514 devrait réussir à vous convaincre avec son écran tactile et rotatif à 360° qui permet une utilisation dans plusieurs modes (tablette, tente ou classique) selon la situation. Son clavier rétroéclairé se montre bien pratique pour taper dans l’obscurité et son autonomie jusqu’à 10 heures permet de prendre des notes et de travailler sur plusieurs cours consécutifs sans charge. Ce PC portable est, de plus, rapide grâce à l’intégration d’un processeur Intel Core de 11ème génération.

Étudier n’empêche pas de se divertir, alors pourquoi ne pas investir dans une machine qui permet à la fois de travailler et de jouer dans de bonnes conditions ? C’est la proposition du Predator Helios 300, dont le processeur Intel Core de 11ème génération va gérer aussi bien l’exécution de programmes de productivité que de jeux gourmands. Une carte graphique NVIDIA RTX 3060 est intégrée pour lancer n’importe quel jeu avec une bonne qualité d’image et un framerate élevé. Et pour en profiter, Acer a pensé à embarquer un écran LCD de 15,6 pouces au ratio 16:9 et avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour une fluidité à toute épreuve.

Pour la famille

Un PC portable utile pour tous les membres de la famille doit offrir un grand écran, un bon confort d’utilisation et une connectique permettant de brancher n’importe quel périphérique.

Et à moins de 400 euros, il n’y a pas besoin de se ruiner pour se munir d’un tel appareil grâce au Chromebook 317 d’Acer. Son écran IPS Full HD de 17,3 pouces est plus grand que celui de la plupart des Chromebook, et ses deux haut-parleurs stéréo favorisent l’immersion sonore lors du visionnage de contenus multimédias. Sa connectique généreuse est composée de deux ports USB 3.2 Gen 1 de type A, de deux ports USB 3.2 Gen 1 de type C, et d’un emplacement pour carte microSD afin d’étendre le stockage.

Pour des performances plus poussées, vous préférerez peut-être vous diriger vers l’Acer Aspire 5, une machine tournée vers la productivité avec son véloce processeur Intel Core i7 de 11ème génération, épaulé par un GPU NVIDIA GeForce MX350 pour le rendu graphique. Le stockage de 512 Go est confié à un performant SSD PCIe NVMe, alors que l’écran IPS de 17,3 pouces aux bords fins vient avec une charnière ergonomique, bien pratique pour surélever le clavier et ainsi obtenir un meilleur confort des mains lors de la frappe.

Pour les professionnels

Polyvalence et fonctionnalités de productivité sont indispensables à tout bon ordinateur portable à destination des professionnels exigeants.

L’Acer Spin 7 répond à ces prétentions, avec notamment des options de convertibilité permettant de l’utiliser comme une tablette, un laptop classique ou dans une position intermédiaire. Le tout avec un stylet pour profiter au mieux de l’écran tactile de l’appareil. Et ce n’est pas tout : l’ordinateur jouit d’une connectivité mobile 5G et est livré sous Windows 10 Professionnel préinstallé. Un véritable hybride nomade haut de gamme.

Et pour ceux qui ont besoin de s’adjoindre un 2e écran pour plus de confort pendant les sessions de travail même en mobilité, il existe un périphérique particulièrement intéressant, l’Acer PM1. Il s’agit d’un écran complémentaire de 15,6 pouces ultra-fin (épaisseur de 2 cm) et léger (0,97 kg) facilement transportable.

Pour les écoliers

Un PC portable abordable et robuste pour pouvoir faire des présentations, effectuer des recherches, mais aussi accéder à des options de divertissement. C’est tout ce que l’on demande à un PC portable destiné à un écolier, à un collégien ou à un lycéen.

L’Acer Spin 513 se pose comme une excellente alternative au Spin 514 recommandé pour les étudiants. Il en reprend le design modulaire permettant d’utiliser l’appareil dans plusieurs positions, selon que l’on travaille, joue ou regarde des vidéos. L’écran tactile de 13 pouces est protégé par un verre Gorilla de Corning pour éviter chocs et rayures en cas de maladresse de l’enfant ou de mauvais traitement dans les transports. Compatible Wi-Fi, il est aussi disponible en option 4G LTE et offre une autonomie allant jusqu’à 14h pour la mobilité.

L’Acer Aspire 3 est quant à lui le compagnon idéal des tâches de bureautique avec son écran de 15,6 pouces doté des technologies Acer BlueLightShield et Acer ConfyView, qui contribuent à protéger les yeux des utilisateurs durant des sessions de travail prolongées. Et petit plus, ce PC portable est vendu avec sa sacoche de transport et une souris sans fil.

Pour les gamers

Les joueurs ont besoin d’une carte graphique performante et d’un écran de qualité pour profiter au mieux de leurs titres. On porte aussi une attention particulière au système de refroidissement afin d’éviter la chauffe en faisant tourner des jeux AAA.

Le Predator Triton 300 SE est intéressant pour un usage polyvalent avec son design discret qui s’écarte des codes habituels du gaming. Son poids de 1,7 kg et son épaisseur de 17,9 mm en font un appareil transportable, et son autonomie pouvant atteindre 10h permet d’en faire une bonne option pour les tâches de productivité. Ses performances sont assurées par un processeur Intel Core i7 de 11ème génération, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 et 32 Go de RAM DDR4. Son écran IPS de 14 pouces affiche une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz.

Une gamme au-dessus, le Predator Triton 500 SE ne fait pas de concessions et va faire tourner à merveille n’importe quel jeu AAA avec son GPU NVIDIA GeForce RTX 3070. Son système de refroidissement Vortex Flow se compose de trois ventilateurs, dont un ventilateur 3D AeroBlade de 5ème génération, et de cinq caloducs dédiés au processeur pour rester au frais en toutes circonstances. Son autonomie allant jusqu’à 12h et son design tout en finesse en font aussi un appareil à considérer pour la mobilité.

Cet article est une publication sponsorisée par Acer