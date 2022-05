Près de 300 euros d’économies sur une sélection de TV pour les French Days

Au cours de ces French Days 2022, il est possible de profiter d’offres promotionnelles très attractives, essentiellement dans l’univers des téléviseurs. D’ailleurs, jusqu’au 9 mai prochain, le site E. Leclerc permet de réaliser de bonnes affaires sur des TV LED ou QLED ayant une petite ou une grande diagonale.

Pour celles et ceux qui ont un budget de moins de 400 euros, voici la TV LED Samsung 43TU7025 de 43 pouces qui est à exactement 389 euros au lieu de 429 euros. Ce téléviseur embarque le processeur Crystal Processor 4K qui traite les images de manière optimale et qui offre de sublimes couleurs avec des images très réalistes grâce au Crystal UHD. Compatible avec l’Assistant Google, le téléviseur permet de changer de chaîne ou de modifier le volume simplement grâce à la voix.

Pour 160 euros de plus, la TV QLED Hisense 55A7GQ de 55 pouces est disponible à 549 euros. Ce téléviseur LCD à rétroéclairage LED doté de la technologie QLED possède une résolution 4K de 3840 x 2160 pixels, une dalle de 50Hz, un tuner TNT, la fonctionnalité Smart TV, un navigateur Internet, le Wi-Fi ou encore le Bluetooth. L’ensemble des éléments cités permettent l’affichage de nombreuses applications de streaming directement sur l’écran du téléviseur.

À 691 euros, la TV LED Philips 65PUS7906 de 65 pouces permet de profiter du système Android TV. Le système d’exploitation de Google exclusivement dédié aux téléviseurs donne en effet la possibilité d’avoir directement toutes les applications en provenance du Play Store de Google.

Hormis le système Android TV, on retrouve aussi sur cette TV Philips 65PUS7906 la technologie Ambilight qui diffuse autour du téléviseur une lumière d’ambiance correspondant à chaque scène affichée à l’écran. Le Philips 65PUS7906 est également dédié aux jeux vidéo car deux de ses prises HDMI sont au format 2.1.

Pour terminer, celles et ceux qui ont un gros budget peuvent acquérir cette TV LED LG 75UP78006 de 75 pouces à 899 euros ; soit près de 300 euros de moins par rapport à son prix conseillé.

Avec sa taille d’écran de 190 cm de diagonale et son format d’image 16:9, la TV LED signée LG est idéale pour être installée dans un grand salon. Grâce à l’intégration du Web OS 6.0 de LG, il est possible d’accéder à un grand nombre d’applications en ligne et de regarder des séries et films sur Netflix, Disney+, Apple TV+ ou Prime Video.

D’autres téléviseurs font également l’objet de promotions jusqu’au lundi 9 mai prochain. Pour cela, rendez-vous sur la page dédiée du site E. Leclerc.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par E. Leclerc.