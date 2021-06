Prime Day : -20% sur l’Apple Magic Mouse 2 et Magic Keyboard à prix cassés sur Amazon

Souris et clavier Apple sont en promos à l’occasion de l’Amazon Prime Day. Une belle occasion de s’équiper en périphériques officiels sans trop dépenser.

Apple Magic Keyboard – Crédit : Apple

Les produits Apple ne bénéficient que rarement de baisses de prix. Amazon propose la Magic Mouse 2 et le Magic Keyboard à -20% environ. Une petite ristourne qu’il est toujours bon de prendre.

Rappelons que pour bénéficier de ces tarifs, il faut être abonné Amazon Prime. Nous avons recensé quelques astuces pour profiter de cet abonnement sans débourser un sou.

La Magic Mouse 2 est une souris sans fil. Design, elle est plate et entièrement dépourvue de boutons visibles. Les clics sont toutefois disponibles. La molette également puisqu’elle est ici tactile. D’ailleurs sa surface avant est entièrement réactive au toucher. De quoi l’utiliser comme un touchpad et profiter ainsi de toutes les fonctions Multi‑Touch de son Mac. Châssis en aluminium et coque supérieure en plastique translucide, la Magic Mouse 2 est sobre. Côté autonomie, point de piles, mais un port Lightning qui permet de la charger facilement.

Apple Magic Mouse 2 – Crédit : Apple

Le Magic Keyboard est la dernière version en date du clavier compact d’Apple. Il ne dispose pas de pavé numérique. Cela lui permet de gagner de la place sur les petits bureaux. Apple a ôté son système de piles. Il fonctionne sur batterie. A l’instar de la Magic Mouse 2, il se charge par son port Lightning. Pour l’utiliser au quotidien, je peux dire que la frappe est précise et agréable. Surtout, il n’est pas pourvu de l’ancien système de touches papillon d’Apple, lequel avait tellement été critiqué qu’il avait été retiré des ordinateurs de la marque.