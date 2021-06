Prime Day 2021 : les premières promos des soldes Amazon sont là !

Les 21 et 22 juin 2021, les membres Amazon Prime auront accès à des milliers de produits en promotion. C’est le retour de l’Amazon Primer Day, un jour devenu deux jours de soldes exceptionnelles. Pour en profiter et ne pas rater un meilleur prix sur le smartphone, le jeu vidéo ou l’ordinateur convoité, nous ne saurions que trop vous recommander de vous abonner gratuitement au programme Amazon Prime.

En effet, Amazon offre un mois d’essai gratuit à tous les internautes. Et celui-ci est résiliable à tout moment. Outre l’accès exclusif au Prime Day, il permet de ne jamais payer de frais de port pour les objets livrés par Amazon, d’être livré en un jour ouvré ou encore d’accéder à un stockage de photos en ligne et à Amazon Prime Vidéo, le service de streaming d’Amazon. Une foule d’avantages que vous pouvez apprécier gratuitement durant un mois, ou plus si affinité.

Amazon Prime Day 2021 – Crédit : Amazon

Une fois abonné, vous pouvez dès aujourd’hui profiter d’offres réservées aux membres Prime. En amont de son Prime Day, Amazon propose quelques bons plans que nous listons ici :

Amazon Prime Day 2021 – Crédit : Amazon

Mais il y a également des produits déjà soldés, ceux d’Amazon naturellement :

Ces offres sont valables jusqu’au 22 juin 23h59, fin du Prime Day 2021.