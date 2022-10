Prime Day 2022 : promo de 30 % sur ce pack de 3 ampoules Nanoleaf !

Amazon a lancé son second Prime Day. L’occasion de faire des bonne affaires comme avec ce pack de trois ampoules Nanoleaf qui descend sous la barre des 35 euros.

Trois ampoules à prix réduit © Nanoleaf

Vous êtes en quête d’une ampoule connectée et vous peinez à faire votre choix parmi la grande variété de modèles disponibles ? Alors qu’Amazon vient de lancer sa seconde salve des Prime Day 2022, nous avons repéré pour vous une promotion intéressante sur un pack de trois ampoules LED intelligentes signées Nanoleaf.

Nanoleaf Essentials x 3 > 34,99 € sur Amazon au lieu de 49 €

Nanoleaf pour éclairer vos pièces avec justesse

Ce modèle propage aussi bien des blancs chauds que froids, le tout étant personnalisable à souhait. Outre une luminosité maximale de 1100 lumens, vous disposez de 16 millions de couleurs pour créer des ambiances originales dans votre intérieur. Un bon point également pour sa fonctionnalité d’éclairage circadien capable d’ajuster automatiquement l’éclairage en fonction du moment de la journée.

Il est possible de configurer des programmes personnalisés en instaurant par exemple une routine d’éclairage pour votre lever et une routine d’extinction des feux au moment du coucher. Les ampoules sont compatibles avec Thread, Google Assistant, Apple HomeKit, Amazon Alexa ou Samsung SmartThings. Vous pouvez également les piloter depuis l’application Nanoleak (allumage, extinction, contrôle de la luminosité, scènes, etc).