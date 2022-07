Prime Day 2022 : voici les premières promos des soldes Amazon

Le Prime Day n’a pas débuté, mais l’on a déjà reçu les premières listes de produits qui seront soldés. On vous les partage.

Si l’évènement Prime Day n’a pas démarré, certains constructeurs ont déjà annoncés les produits qu’ils solderont et les prix auxquels on pourra les toucher. Certains nous ont envoyé leurs listes sous embargo, d’autres sans rien stipuler. Voici donc les offres dont nous pouvons parler et que vous trouverez live dès le 12 juillet sur Amazon. Nous complèteront cette liste au fil des annonces reçues.

N’oubliez pas non plus de récupérer les jeux gratuits offerts par Amazon. 30 titres sont ainsi disponibles jusqu’au 13 juillet sur la plateforme Prime Gaming.

Rappelons que pour profiter du Prime Day, de ses cadeaux et réductions, il faut être abonné à Amazon Prime. Cependant, nous vous donnons ici toutes les méthodes pour participer au Prime Day sans rien payer.

Soldes Roborock (du 11 au 17 juillet)

Soldes NIU

Trottinette électrique – KQi3 Pro à 559,20 € au lieu de 699 €

Trottinette électrique – KQi3 Sport à 479.20€ au lieu de 599 €

Trottinette électrique – KQi2 Pro à 399€ au lieu de 499 €

Soldes Withings

Balance – Body+ à 67,95 € au lieu de 99,95 €

Montre – ScanWatch à 199,95 €au lieu de 292,88 €

Montre – ScanWatch Rose Gold à 219,95 € au lieu de 299,95 €

Tensiomètre – BPM Connect à 69,95€ au lieu de 99,99 €

Tensiomètre – BPM Core à 174,95 € au lieu de 249,99 €

Thermomètre – Thermo à 69,95€ au lieu de 99,95 €

Capteur de Sommeil – Sleep Analyser à 89,95€ au lieu de 104,99 €

Soldes Realme