Prime Day : 30 % de réduction sur l’excellent PC portable Huawei Matebook D 14

En début d’année 2020, nous faisions connaissance avec l’ultrabook Huawei Matebook D 14, dans sa version AMD, dotée d’un processeur Ryzen 5 3500U (lire notre test du Huawei Matebook D14). Et force était de constater que la configuration offrait un excellent rapport performances / prix, dans le cadre d’une utilisation bureautique et multimédia.

Aujourd’hui, pour ses Prime Day, Amazon propose le Matebook D 2020, dans sa version Intel, avec une réduction très intéressante (-30 % !), qui fait passer son prix de 1149 € à seulement 799,90 €.

Baisse de prix de 30 % du Huawei Matebook D 14 2020 (Intel) chez Amazon

Le Matebook D14 de Huawei bénéficie de finitions impeccables, avec en particulier un lecteur d’empreintes digitales très efficace, directement intégré au bouton de démarrage, toujours pratique pour protéger l’accès à vos données.

Le châssis de la configuration est réalisé en aluminium, ce qui lui permet de ne peser que 1,4 kg. L’écran du PC portable, au format 16:9 (bien adapté aux applications photo et vidéo), a une diagonale de 14 pouces et affichage des images en Full HD (soit 1920 x 1080 pixels).

Les composants internes sont de bonne facture. Ainsi, le processeur Intel est un modèle Core i7-10510U, qui embarque quatre cœurs physiques (8 Threads) cadencés à 1,8/4,9 GHz. Son TDP, de seulement 15 watt, permet à la configuration d’offrir une grande autonomie. Il est assisté de 16 Go de mémoire et d’un SSD de 512 Go.

Comme les performances graphiques du composant Iris intégré au processeur Intel sont limitées, le Matebook D 14 est doté de la puce graphique Nvidia GeForce MX250. Celle-ci permet de faire tourner des jeux peu exigeants FIFA, World Of Tanks, Rocket League, Overwatch, GTA, DOTA 2, etc.) dans de bonnes conditions (entre 30 et 60 images par seconde en Full HD avec un niveau graphique élevé). Pour certains jeux, plus complexes, il faudra passer à un niveau graphique moyen en Full HD, voire basculer en 720p (1280×720 pixels).

