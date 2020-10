Prime Day Amazon : jusqu’à 72% de réduction sur les enceintes Bluetooth portables !

Il ne reste plus que quelques heures avant la fin du Prime Day d’Amazon. C’est donc peut-être votre dernière chance pour profiter d’offres exceptionnelles. Si vous souhaitez acheter une enceinte Bluetooth portable à prix cassé, ne cherchez plus. Nous avons l’offre qui répondra à tous vos besoins : l’Ultimate Ears Boom 2 Lite sans fil à 54,90€ au lieu de 199€, soit pas moins de 72% de réduction.

Sans fil et fonctionnant via le Bluetooth, l’enceinte Ultimate Ears Boom 2 permet un son immersif à 360 degrés avec des basses puissantes et une fréquence minimale de 90Hz. Elle est étanche (certifiée IPX7) et résiste aux chocs ainsi qu’aux salissures. Sa portée Bluetooth est de 30m et son autonomie dure 15 heures.

Ultimate Ears, Marshall, JBL, les meilleures offres Prime sur les enceintes portables

Jusqu’à ce soir à 23h59, Amazon vous propose des réductions importantes sur une multitude d’enceintes Bluetooth portable. Nous avons sélectionné ci-dessous 3 autres offres intéressantes.

La Marshall Stockwell II à 125€

L’enceinte Marshall Stockwell II Noit et Laiton est à 125€ au lieu de 199,99€, soit une réduction de 37%.

La JBL Boombox noir à 275,99€

L’enceinte portable JBL Boombox noire est à 275,99€ au lieu de 499€, soit une réduction de 45%.

L’Ultimates Ears Wonderboom à 34,90€

L’Ultimates Ears Wonderboom est à 34,90€ au lieu de 99,99€, soit une réduction de 65%.

Pour profiter de l’une de ces offres, vous n’avez pas une minute à perdre. Le Prime Day d’Amazon prend en effet fin ce soir à 23h59. N’hésitez pas à consulter notre top des offres Prime Day d’Amazon pour être sûr de ne rien rater.