Prime Day : Jabra Elite 75t à 94,99 €, l’offre à ne pas rater pour d’excellents écouteurs ANC

Une aubaine pour ceux qui cherchent des écouteurs totalement sans fil. Les Jabra Elite 75t sont actuellement en promo sur Amazon. Attention, il s’agit d’une offre limitée dans le temps. Demain soir, 22 juin, ce prix bas disparaîtra.

Jabra Elite 75t – Crédit : Jabra

Rappelons que pour bénéficier de ces tarifs, il faut être abonné Amazon Prime. Nous avons recensé quelques astuces pour participer au Prime Day 2021 sans débourser un euro.

Les Elite 75t font partie de nos coups de coeur. Spécialiste de l’audio, Jabra a su avec eux perfectionner le concept de ses Elite 65t. On a donc des écouteurs mieux calibrés, bonifiés par leurs multiples mises à jour. La plus grosse a eu lieu en octobre 2020, apportant la réduction de bruit active aux 75t. Sans payer plus, on avait alors droit à une fonction haut de gamme. Si elle est moins convaincante qu’avec les Elite 85t (2 micros contre 4 micros), elle reste intéressante et fonctionnelle.

L’application qui accompagne les écouteurs est également très bien fournie, permettant de choisir différents profils, paramétrer leurs boutons, etc. Ajoutons à cela un confort impeccable, une très bonne tenue dans les oreilles, un design compact et léger. Bref, c’est un carton plein et on ne peut que vous enjoindre à considérer cette offre d’Amazon.