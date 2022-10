Prime Day la souris Logitech MX Anywhere 2S est à moins de 28 €

C’est le moment de profiter des Prime Day chez Amazon afin de faire quelques économies sur les produits qui vous attirent. Actuellement c’est la souris Logitech MX Anywhere 2S qui passe à seulement 27,99 € au lieu de 59,99 €.

Souris Logitech MX Anywhere 2S > 27,99 € chez Amazon

La souris de Logitech est à seulement 27,99 € chez Amazon

Les remises sont nombreuses comme d’habitude chez Amazon et cette fois c’est sur cette souris de la célèbre marque Logitech que vous allez pouvoir faire une belle affaire. En effet, elle bénéficie d’une très belle remise de 50 % ce qui fait chuter son tarif à moins de 28 €.

Voici quelques détails sur le produit concerné avant de valider votre panier. Idéal pour une utilisation bureautique, sa taille, son look et sa légèreté vont sans doute être des critères qui vont vous séduire. Elle est utilisable sur tous les types de surfaces et avec sa grande précision elle peut atteindre les 4000 ppp. Compatible Windows et Mac, vous pourrez l’utiliser sur n’importe quel PC.

Elle est sans fil et fonctionne grâce au récepteur Unifying et elle est alimentée par une pile rechargeable.