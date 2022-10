Prime Day la tablette Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus est à seulement 169 €

Les tablettes familiales sont très utiles et permettent à toute la famille de l’utiliser à sa façon. Pour vous équiper, voici un bon plan à ne pas rater chez Amazon pour le Prime Day. En effet, la tablette Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus passe à 169 € au lieu de 218 €.

Lenovo Smart Tab M10 FHD Plus > 169 € chez Amazon

La tablette Lenovo Smart Tab M10 Plus est à prix cassé pour le Prime Day

Sur le marché des tablettes vous pouvez trouver des produits à tous les prix. Il est forcément toujours plus intéressant de profiter des remises afin de faire des économies. Aujourd’hui, durant le Prime Day, la tablette Lenovo Smart Tab M10 Plus bénéficie d’une réduction immédiate de 23 % et passe donc à 169 € au lieu de 218 €.

La tablette en question possède un écran Full HD de 10,3 pouces, le tout entouré d’un châssis métallique au design sobre et élégant. Sa définition Full HD de 920 x 1200 pixels vous assura une belle qualité d’image pour que vous puissiez regarder confortablement vos séries. Le son sera lui aussi de qualité grâce aux deux haut-parleurs Dolby Atmos, ce qui vous plongera dans l’univers de votre film ou de votre série.

C’est le processeur MediaTek Helio P22T avec 4 Go de mémoire vive sui feront tourner la tablette et toutes vos applications préférées.