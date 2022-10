Prime Day le clavier Logitech K400 passe à 24,99 €

Si vous avez craqué hier pour l’achat de la souris Logitech MX Anywhere 2S à moins de 28 €, vous allez pouvoir compléter votre équipement. Aujourd’hui c’est le clavier Logitech K400 qui passe à 24,99 € au lieu de 26,99 €.

Prime Day clavier Logitech K400 > 24,99 € chez Amazon

Le clavier Logitech K400 est à petit prix durant le Prime Day

Ce clavier Logitech K400 est donc proposé à un excellent prix durant le Prime Day chez Amazon. Attention, il ne vous reste plus que quelques heures pour en profiter puisque l’opération se termine ce soir. Si vous avez donc besoin de vous équiper ou de compléter vos accessoires de la marque Logitech, c’est le moment de faire votre commande.

Ce clavier sans fil avec une connectivité de 10 mètres et son pavé tactile vont certainement vous faciliter la vie. En effet, ce côté pratique va vous permettre de travailler en étant loin de votre écran mais aussi sans votre souris pour les manipulations les plus simples. Léger et compacte, vous pourrez facilement le glisser dans votre sac pour l’emporter au travail par exemple. Son autonomie de 18 mois ne sera pas un frein à sa mobilité c’est certain.

Tout comme la souris Logitech, il est équipé de son récepteur USB Unifying et le fonctionnement est identique.