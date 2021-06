Prime Day : Le PC portable Gamer Asus TUF A15 (GeForce RTX3050) à seulement 899 €

Jusqu’à demain, à l’occasion des Prime Day d’Amazon, le PC portable Asus TUF A15 voit son prix passer de 1099 € à seulement 899 €, ce qui correspond à une baisse de 18 % !

L’ordinateur portable, qui ne pèse que 2,3 Kg, est doté d’un équipement suffisant pour jouer à la plupart des jeux en Full HD (1920 x 1080 pixels) dans de très bonnes conditions, c’est-à-dire en mode graphique moyen ou élevé, avec des animations comportant souvent plus de 60 images par seconde.

En particulier, sa puce graphique Nvidia GeForce RTX 3050 permet de bien exploiter les possibilités de l’écran (de 15,6 pouces de diagonale), dont la fréquence de rafraichissement maximale est de 144 Hz. Cette puce graphique a également l’avantage de pouvoir prendre en charge les calculs liés au Ray Tracing en temps réel.

200 € de réduction chez Amazon sur l’Asus TUF A15

Le reste de l’équipement comprend un processeur Intel Core i5-11400H (Tiger Lake H), un modèle à 6 cœurs physiques (12 Threads) cadencés à 2,7/4,5 GHz, ainsi que 8 Go de mémoire et un SSD de 512 Go. Bon point, un second emplacement M.2 permet d’ajouter un second SSD en cas de besoin.

Le tout est complété par un clavier rétro éclairé, une Webcam HD et les technologies Wi-Fi ax (Wi-Fi 6) et Bluetooth 5.1. La connectique est composée d’un connecteur Ethernet, d’une sortie vidéo HDMI , de 3 ports USB de type A, d’un port USB de type C (compatible avec la technologie Thunderbolt 4), d’une prise casque/micro.

