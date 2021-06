Prime Day : LG Ultragear à 299 €, offrez-vous un excellent écran gaming 27” (QHD, G-Sync)

On dit souvent qu’il devient intéressant de basculer en Quad HD dès lors que l’on passe sur du 27 pouces. Ça tombe bien, c’est la diagonale de ce LG Ultragear 27GN800-B. Un moniteur typé gaming de par son design assez agressif en rouge et noir, mais aussi par ses caractéristiques.

LG Ultragear 27GN800 – Crédit : LG

Le 27GN800 est équipé d’une dalle IPS de 27 pouces. Avec un temps de réponse théorique de 1 ms, il est taillé pour les jeux rapides, ce que valident d’ailleurs ceux qui l’ont testé. D’autant plus qu’il est compatible nativement FreeSync (AMD) et G-Sync (Nvidia). Un combo qui le rend très polyvalent. À cela, on peut ajouter qu’il est aussi HDR10 et qu’il dispose d’un rafraîchissement 144 Hz.

Une image parfaite, malgré un noir gris

Côté qualité d’image, LG assure que le spectre sRGB est respecté à 99%. Dans les faits, il faut idéalement passer par la case calibration pour avoir un résultat correct. Des profils sont disponibles en ligne. Seul son contraste est à la traîne. Un défaut inhérent à la technologie IPS. Ainsi, si vous jouez dans la pénombre, les noirs paraîtront gris. À chacun de voir.

Pour l’ergonomie, LG ne s’embête pas. On ne peut qu’incliner légèrement son écran. Pas de réglage de hauteur ni de pivot. Le 27GN800 est idéal s’il est monté sur un support Vesa. Autrement il faudra faire avec ses réglages limités.

LG Ultragear 27GN850 – Crédit : LG

Mais si vous souhaitez une meilleure ergonomie, c’est possible. Pour 30 € de plus, LG propose son 27GN850. Ce qui change ? Il est réglable en hauteur et dispose d’un pivot permettant de le tourner dans tous les sens, même en mode portrait.